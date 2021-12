El siempre presente recado confidencial a Chile de Elicura Chihuailaf

No es fácil catalogar al escritor, poeta y oralitor mapuche Elicura chihuailaf, nacido en Quechurewe, comuna de Cunco, territorio mapuche del Ngulumapu. Varias descripciones de personas especialistas lo sitúan como uno de los más grandes escritores Mapuche, otros como uno de los más grandes de Chile e incluso mantiene un gran reconocimiento internacional.

Recordar que el Premio Nacional de Literatura 2020 fue otorgado a Elicura Chihuailaf y posterior a dicho anuncio, el poeta compartía el siguiente mensaje: ““La palabra poética no es solamente verso, la palabra poética es conversación, la palabra poética es aroma, es textura, es color, es forma y que en este momento en que la naturaleza nos ha dado una dura advertencia, que no nos corresponde a todos, sino a un pequeño grupo de egoístas, dueños del poder económico, no solamente en Chile sino en todo el mundo, entonces ha dado esa dura advertencia para que no siga siendo violentada y sobre todo, nos está dando una gran posibilidad que tomemos el rumbo , este ancho camino, que es el buen vivir el Kvme Mongen y que entonces podamos dialogar, podamos alcanzar un modo distinto de vida, lo que significa, de verdad, que todos hagamos un esfuerzo para que este sistema que es depredador, ya le pongamos fin y que iniciemos ese camino del buen vivir que nos invita al nvtram kam, nos invita a la conversación, que es un arte nos dice nuestra gente mayor, que no está tanto el cómo decir, sino el arte se alcanza cuando se asume la capacidad de escuchar, lo que no ha sucedido hasta ahora (…) no es la palabra solo mía, es la palabra de nuestros kuifi ke che ngen, de nuestros antepasados”.

El Premio Nacional de Literatura 2020, Elicura Chihuailaf, escritor, oralitor y poeta Mapuche, tuvo su primera obra en prosa el año 1999 denominada “Recado confidencial a los chilenos”, con destacados mensajes referidos a la necesidad de un diálogo intercultural distribuido en ensayos donde insta a la sociedad chilena a «mirarse en un espejo obnubilado y hacer resplandecer en él su hermosa morenidad”.

La obra fue ganadora del premio al mejor ensayo otorgado por el Consejo Nacional del Libro el año 2000, el que parte con una serie de preguntas que dejan ver las distancias que median entre la cultura chilena y la mapuche: «Me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro Pueblo frente al Estado nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que -en la búsqueda, antes que todo, de otras visiones de mundo, que siempre enriquecen la propia- se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? ¡Nos conocemos tan poco!»

El recado confidencial tiene una segunda parte publicado el año 2016, con diversos antecedentes relacionados a injusticias a la nación Mapuche así como la tergiversación de la historia. Allí señala: “la poesía el lenguaje primordial (en su sentido de profundidad y no solo de versos) y todo lo contaminado con ella, es la mejor expresión del permanente diálogo entre el espíritu y el corazón”

A continuación, el acceso a la descarga del Libro en pdf enlace Memoriachilena.cl – Publicación LOM Ediciones 1999