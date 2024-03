«El tiempo se acabó»: Senadora Yasna Provoste urge soluciones concretas ante crisis educativa en Atacama

Yasna Provoste y crisis de la educación en Atacama

La Senadora Yasna Provoste, recientemente logró generar un acuerdo en la Comisión de Educación para solicitar a Superintedencia de Educación y a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta que informen las medidas que aplicaron para hacerse cargo de la violencia contra profesora Katherine Yoma.

Senadora @ProvosteYasna logra acuerdo de Comisión de Educación para solicitar a Superintedencia de Educación y a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta que informen las medidas que aplicaron para hacerce cargo de la violencia contra profesora Katherine Yoma.

Asimismo, se reunieron con la Defensoría de la Niñez, manifestando: “Duele que cientos de niños y niñas en nuestro país sean privados de su derecho legal a la educación. Valoramos la disposición del Defensor de la Niñez de proteger este derecho fundamental. No podemos permitir más vulneración del derecho a garantizar su matrícula a todos y todas”.

Duele que cientos de niños y niñas en nuestro país sean privados de su derecho legal a la educación. Valoramos la disposición del Defensor de la Niñez de proteger este derecho fundamental. No podemos permitir más vulneración del derecho a garantizar su matrícula a todos y todas

Yasna Provoste: “La invitación es que no desperdiciemos el momento. El tiempo se agotó”

La parlamentaria DC enumeró las falencias ante la delicada situación en Atacama pidiendo soluciones urgentes. Describe una crisis de confianza con las autoridades y desliza la necesidad de buscar otros perfiles: “Falla la capacidad de dialogar, de cumplir los compromisos que asumen”. dijo en entrevista con TV Senado a través del programa “Profundidad de Campos”.

“Es una crisis que tiene muy claros los problemas de infraestructura, pedagógicos, de aprendizaje, de rezago escolar, muy claros los problemas de gobernanza (…) pero tiene además una cuarta línea que es una crisis de confianza”, relató la senadora DC en Profundidad de Campos en TV Senado, dando cuenta de la serie de compromisos incumplidos.

“Se comprometió ante la comunidad de la región de Atacama, que íbamos a tener un marzo 2024 con normalidad y eso no ha ocurrido (…) Esto comienza con mayor claridad en marzo de 2023 (…) ya se habían movilizado las comunidades escolares y firmaron un protocolo con la actual subsecretaria. De ese protocolo no se cumplió prácticamente nada y eso llevó en septiembre a una nueva movilización; firmaron otro protocolo, no se cumplieron esos compromisos. Se volvieron a movilizar el 8 de noviembre, se firmó un nuevo compromiso y de ese no se ha cumplido prácticamente nada, una vez más”, resumió la parlamentaria.

La senadora Provoste recordó el condicionamiento transversal que tuvo el presupuesto público en el Congreso Nacional, a fines del año pasado, para solucionar los problemas en la implementación de los servicios locales de educación pública (SLEP), así como la “pausa activa”, propuesta por la Comisión de Educación del Senado y que ha sido desestimada por el Mineduc.

“Lo que falla ahí es la capacidad de dialogar, falla el cumplir los compromisos que se asumen. Y quienes dicen ‘Ah, es que esto es Atacama’, recordemos el llamado a la huelga general del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores para abril de este año. Esto da cuenta que el gobierno tiene un problema mayor para dialogar con las organizaciones”, indicó.

Consultada por la postura del ministro Nicolás Cataldo en medio de esta crisis, la senadora Yasna Provoste si bien reconoció una buena disposición del personero, apunta que “se tienen que hacer mejoras y en esto el tiempo se acabó”. ¿Los equipos son insuficientes desde el punto de vista de la capacidad que tienen para enfrentar los problemas en terreno?, le consulta el entrevistador:

– “No sé si insuficientes podría ser la mejor categorización, clasificación. Diría que a lo mejor es una mezcla entre, a lo mejor insuficiente y en otros, en que a lo mejor se requerirían otros perfiles”.

Para la senadora por la Región de Atacama, la vulneración de derechos acusada por la Defensoría de la Niñez es evidente y lo que se percibe en la región es reflejo de un problema que se replica en diferentes partes del país.

“La invitación es que no desperdiciemos el momento. El tiempo se agotó. Necesitamos llegar con soluciones concretas. Son problemas complejos, algunos que vienen arrastrándose hace muchos años, pero tenemos que todos colaborar, contribuir y colocar lo mejor de sí para que efectivamente puedan florecer los talentos y las capacidades de todos nuestros niños y niñas a lo largo del país”, concluyó.

Revisa la entrevista completa en TV Senado y en el canal oficial de Youtube: TV Senado Chile.

