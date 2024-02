“Elogio sobre la Naturaleza”: La prosa inédita de Gabriela Mistral

El libro “Elogio a la naturaleza” es una recopilación de textos en prosa de Gabriela Mistral, publicado por la editorial Penguin Random House, bajo su sello Lumen. La compilación a cargo de la investigadora Daniela Schütte González recoge setenta textos dedicados a la diversidad de especies de la flora y fauna del territorio en el que creció la Premio Nobel de Literatura. Cada uno de ellos permite comprender cómo la escritora articulaba su visión sobre la naturaleza de manera integral en la literatura y en su pensamiento pedagógico. Se incluyen recados y elogios a una diversidad de especies en los que reconoce la importancia de los pueblos indígenas para el cuidado de la naturaleza, construyendo la cosmovisión que representa el legado mistraliano.

“Voy a aprenderme esta tierra adonde me trajo el viento, una marea y un leño”, escribió Gabriela Mistral como un manifiesto dedicado a la tierra en la que creció. La escritora tuvo una conexión sostenida con la naturaleza, con las montañas y con el cielo del Valle del Elqui. Al cielo estrellado que cada noche le recordaba lo infinito, le escribió en su recado a la cordillera: “Yo guardo de esas noches cierto delirio de estrellas que no supe contar entonces, que no he sabido decir después y que tampoco acertaré a escribir nunca”; “El día ha podido ser bueno, pero la noche estrellada que se pierden es la fascinación cabal”. A las estrellas también las llamaba “las pupilas de la noche”.

A cargo de la compilación de la investigadora Daniela Schütte González, Elogio de la naturaleza es un mapa literario de la sensibilidad de Mistral por la naturaleza, los ríos, las montañas, los árboles, los frutos, las flores, y una invitación a explorarla a través de su escritura, tan sutil como la naturaleza y sus procesos.

Dentro de los setenta textos que recoje el libro publicado bajo el sello Lumen, de la editorial Penguin Random House, se incluyen sus elogios al agua, a las piedras, sus recados sobre las islas, los albatros, las estrellas, el alerce. Incluso, dedica uno a la papaya: “Muchas veces dormí yo con mi papaya de olor en la mano. La papaya promete en el olor más de lo que dará en el sabor”, escribió adentrándonos en su memoria. Estos textos permiten reconocer su profunda capacidad observadora de las especies, el respeto por la tierra y el valor a los ciclos de la naturaleza para los pueblos indígenas y sus culturas.

Todos los escritos incluidos en el Elogio de la Naturaleza forman parte del legado de Gabriela Mistral que conserva el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional, que fueron donados por Doris Atkinson, en 2007. “De los textos incluidos en el libro, la mayor parte fue transcrita desde los originales manuscritos”, aclara Schütte.

Sobre el proceso de investigación explica que el primer paso de la búsqueda consistió en la identificación de una serie de términos que servirían como palabras clave para la exploración inicial: árboles, plantas, flores, agua, mar, cielo, nubes, estrellas y otros similares. “Una vez reunido este corpus, vino la etapa de la distinción por género y tipo de texto, para dejar solo aquellos que correspondieran a prosas. Una vez realizado este proceso, comencé la revisión de cada uno de los textos, distinguiendo aquellos que correspondían a piezas completas, borradores, inéditos. Terminado este proceso, me aboqué a la revisión de la obra publicada, consignando aquellos materiales que ya habían sido publicados previamente y aquellos que no”, detalla.

Uno de los textos inéditos que le permitió comprender cómo se artículaba la visión de Mistral sobre la naturaleza fue “Quiero aprenderme esta tierra”, el primero contenido en el libro. Así como ese, todos están impregnados de la dimensión espiritual de la escritora, sostenido por un vínculo profundo con la tierra y cruzado también por su cristianismo que deja de manifiesto en su prosa.

La visión que tiene Mistral sobre la naturaleza permite comprender a la vez su pensamiento pedagógico, porque la integra de manera integral en su forma de actuar en el mundo.

“Recordemos, por ejemplo, lo que comenta en uno de sus textos pedagógicos, recogidos en Pasión de enseñar: “contar es la mitad de las lecciones; contar es medio horario y medio manejo de los niños, cuando, como en adagio, contar es encantar, con lo cual entra la magia” y continúa haciendo énfasis en la zoología, la botánica, la geografía, los paisajes. Según Mistral, primero debían venir las estampas, de animales, peces, aves, árboles, hierbas, flores… para luego, construir las aventuras y sus relatos con los que se entregaba el conocimiento, a través de capas. Este libro, reúne también parte de esa metodología o de entender el aprendizaje”, explica Schütte.

Elogio de la naturaleza

Primera edición: enero de 2024

228 páginas

Por Catalina Hernández