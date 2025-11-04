Embajada de Rusia en Chile recibe a estudiantes chilenos becados que inician sus estudios en Moscú

La Embajada de Chile en Rusia y la Asociación de Chilenos en el país organizaron un encuentro de bienvenida para los estudiantes chilenos que llegaron a Rusia mediante becas otorgadas por el gobierno ruso para realizar sus estudios superiores.

El evento contó con la presencia del embajador Eduardo Escobar, el consejero Anders Alcayaga, el cónsul Patricio Quintremán y el presidente de la Asociación de Chilenos en Rusia, Marcelo Rojas López.

Este nuevo grupo de aproximadamente 20 estudiantes becados por la Federación Rusa se suma a la comunidad educativa chilena en Rusia, que ya alcanza alrededor de 50 alumnos de pregrado y posgrado distribuidos en distintas universidades del país.

Durante el encuentro, las autoridades dieron la bienvenida oficial a los nuevos estudiantes y reiteraron el apoyo de la comunidad chilena en Rusia para su adaptación e integración académica y cultural.

Cristopher Pineda, estudiante de primer año del Máster en Política, Economía y Filosofía en la High School of Economics (HSE), calificada dentro de las mejores universidades del mundo según Ranking QS: «Durante la actividad de bienvenida organizada por la Embajada y la Asociación de Chilenos en Rusia, tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad el trabajo que realiza nuestra representación diplomática en este país. Este espacio nos permitió visualizar de manera concreta cómo nuestras carreras académicas pueden integrarse y contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Rusia, abriendo un horizonte de oportunidades profesionales vinculadas a la cooperación internacional».