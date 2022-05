Emilio Araya: El joven talento de Combarbalá que hace goles por Palestino

El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también dicen los especialistas que se desarrolla con la práctica y el entrenamiento. Ambos elementos se están combinando en un joven de 12 años que salió de Combarbalá acompañado por su hermano mayor (Arturo), para iniciar su carrera futbolística en el club Palestino.

Emilio Alejandro Araya Roja, nacido un 13 de febrero del 2009, señala con respecto a sus inicios en el fútbol: “Siempre me gustó el futbol, pero desde los 4 años empecé a entrenar con mi hermano mayor Arturo”.

En la categoría “fútbol formativo infantil”, Emilio ya lleva 6 goles en 5 partidos oficiales por el campeonato y 11 incluido un par de amistosos, vistiendo la camiseta de Palestino

Casi toda su vida ha vivido en Combarbalá, localidad y comuna del Norte Chico de Chile localizada en la provincia de Limarí, región de Coquimbo, que de acuerdo al censo del 2017 tiene poco más de 13 mil habitantes.

A continuación, compartimos entrevista y al final de la nota, registros fotográficos:

Emilio ¿Qué podrías comentar de Combarbalá y tu historia allí?

Llegué como a los 4 años, antes vivía en Taltal. Pero toda mi vida desde que tengo recuerdos es en Combarbalá, he ido a la escuela desde Kinder, tengo amigos, compañeros de futbol y basquetbol allá. También tengo mi familia, mi papá, mi hermana, mi abuelita que tiene 90 años, mis tíos y mis primos que son como mis hermanos.

Me gusta mucho Combarbalá porque todos nos conocemos, es familiar, puede andar tranquilo y casi todos los días hay sol, es un lindo pueblo que tiene tradiciones únicas.

¿Cómo ha sido el cambio de Combarbalá a Santiago?

Ha sido diferente vivir en Santiago, es un cambio grande del campo a la ciudad, la vida apurada, las calles y todo distinto, no puedo decir que se me ha hecho difícil, porque me vine acá con mi hermano mayor Arturo, él me apoya, me lleva a entrenar y se preocupa de mí, no estoy nunca solo, él me ha apoyado siempre, tratamos de viajar cuando se puede y no tengo partidos a visitar a la familia en Combarbalá.

¿Cómo ha sido tu inicio en Palestino?

Al principio fue difícil adaptarme a los entrenamientos porque eran diferentes a los que había tenido en Combarbalá, en Palestino los entrenamientos son por área, como técnica, rapidez, fuerza, coordinación, además se necesita de constancia y disciplina, pero hoy ya me encuentro adaptado y muy motivado en seguir aprendiendo.

¿Cuáles son las principales dificultades que consideras que tienen los jóvenes de provincia para desarrollarse en el deporte?

Son muchas dificultades, pero la más importante es lo económica porque no es fácil cambiarse de un lugar a otro, es un gasto en la familia que no todos pueden. Mi familia ha sido fundamental para poder realizar mi sueño y trasladarme, pues me apoya muchísimo en todos los aspectos. Otra dificultad es que tampoco el deporte ha sido algo que se tome como importante en el desarrollo de los niños, uno juega porque le gusta, pero no hay apoyos y el futbol se juega enserio en los lados más grandes, acá en Santiago principalmente.

¿Podrías comentar alguna de tus proyecciones o metas en el deporte y en educación?

En el futbol quiero seguir aprendiendo, llegar a la selección chilena, es un sueño de todos los que jugamos futbol, también ir a un equipo extranjero importante, pero también me gustaría ir a la universidad, estudiar, porque es importante saber y aprender, incluso para jugar el futbol. Pero mi familia me dice que la mejor meta es ser feliz en lo que uno hace.

¿Algún mensaje a jóvenes y niños con respecto a la práctica del deporte?

En cualquier cosa que uno haga lo importante son las ganas, la constancia, el esfuerzo, en el deporte es igual hay que pasarlo bien y disfrutar cada entrenamiento, tratar de aprender siempre y tener sueños o metas para alcanzar, no quedarse con lo que se tiene y tratar de ir más allá, aunque a veces sea difícil seguir intentado todas las veces que sea necesario.

