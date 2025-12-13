¡Emocionante! Tras más de 60 años, un nuevo tren vuelve a arribar a Constitución

Histórico: Tras más de seis décadas, Constitución recibe nuevo tren en prueba clave para el ramal Talca

Una publicación de EF destaca: “¡Emocionante! En el marco de las pruebas de los nuevos buscarriles para el servicio Talca-Constitución, llegamos hasta el último tramo de este recorrido histórico, marcando un hito para la comuna, tras más de 60 años, un tren nuevo vuelve a arribar a este territorio.

¡Emocionante 😍! En el marco de las pruebas de los nuevos buscarriles 🚄 para el servicio Talca-Constitución, llegamos hasta el último tramo de este histórico recorrido, marcando un hito para la comuna, tras más de 60 años, un tren nuevo vuelve a arribar a este territorio 👏. pic.twitter.com/bT5cIdaqKI — EFE Trenes de Chile (@EFETrenesChile) December 12, 2025

En otra publicación de EFE, destaca: ¡Por primera vez en 60 años un nuevo tren llegó hasta Constitución! (…) Los 3 nuevos buscarriles se encuentran en fase de pruebas dinámicas, para entrar en operación durante el primer semestre del 2026”.

¡Por primera vez en 60 años un nuevo tren llegó hasta Constitución 😍🚄!



Los 3 nuevos buscarriles se encuentran en fase de pruebas dinámicas, para entrar en operación durante el primer semestre del 2026 💪. pic.twitter.com/E6LA6mSqBN — EFE Trenes de Chile (@EFETrenesChile) December 11, 2025

Este acontecimiento, calificado como un «hito histórico para el ramal» por medios locales, marca el inicio de la etapa final de modernización de este servicio ferroviario emblemático. Las pruebas dinámicas son el paso técnico crucial para verificar el funcionamiento de los equipos sobre la vía, asegurando su fiabilidad y seguridad antes de la puesta en marcha comercial, proyectada para dentro de aproximadamente un año y medio.

Los tres convoyes de última generación no solo renuevan una flota con décadas de antigüedad, sino que transformarán radicalmente la experiencia de viaje. Prometen mayor confort con aire acondicionado, asientos ergonómicos y más amplitud interior, conectividad mediante puertos USB y, de manera destacada, accesibilidad universal con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, representando un avance significativo en inclusión y estándares de servicio para los usuarios del ramal.

Más información del servicio tren Talca – Constitución, en siguiente enlace: