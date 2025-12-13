¡Emocionante! Tras más de 60 años, un nuevo tren vuelve a arribar a Constitución

Tras más de 60 años, un tren nuevo llegó a Constitución en pruebas. Los tres buscarriles, en fase dinámica, iniciarán operaciones el primer semestre de 2026. Ofrecerán aire acondicionado, USB, asientos ergonómicos y accesibilidad universal, modernizando por completo el histórico ramal Talca-Constitución.

¡Emocionante! Tras más de 60 años, un nuevo tren vuelve a arribar a Constitución
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Histórico: Tras más de seis décadas, Constitución recibe nuevo tren en prueba clave para el ramal Talca

Una publicación de EF destaca: “¡Emocionante! En el marco de las pruebas de los nuevos buscarriles  para el servicio Talca-Constitución, llegamos hasta el último tramo de este recorrido histórico, marcando un hito para la comuna, tras más de 60 años, un tren nuevo vuelve a arribar a este territorio.

En otra publicación de EFE, destaca:  ¡Por primera vez en 60 años un nuevo tren llegó hasta Constitución!  (…) Los 3 nuevos buscarriles se encuentran en fase de pruebas dinámicas, para entrar en operación durante el primer semestre del 2026”.

Este acontecimiento, calificado como un «hito histórico para el ramal» por medios locales, marca el inicio de la etapa final de modernización de este servicio ferroviario emblemático. Las pruebas dinámicas son el paso técnico crucial para verificar el funcionamiento de los equipos sobre la vía, asegurando su fiabilidad y seguridad antes de la puesta en marcha comercial, proyectada para dentro de aproximadamente un año y medio.

Los tres convoyes de última generación no solo renuevan una flota con décadas de antigüedad, sino que transformarán radicalmente la experiencia de viaje. Prometen mayor confort con aire acondicionado, asientos ergonómicos y más amplitud interior, conectividad mediante puertos USB y, de manera destacada, accesibilidad universal con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, representando un avance significativo en inclusión y estándares de servicio para los usuarios del ramal.

Más información del servicio tren Talca – Constitución, en siguiente enlace:

Tren Talca – Constitución – @EFEConstitucion

Relacionados

Seguel Alfredo

Maipú: Concejala republicana acusada de fraude al fisco habría amenazado a exasesores con supuestos "contactos" en el Tren de Aragua

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Seguimiento a la "ruta del dinero" fue clave: Cayó banda criminal autora de 9 robos de cobre en trenes y faenas mineras

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Alcalde de Maipú Tomás Vodanovic: "Tren Santiago-Melipilla mejorará conectividad y calidad de vida de cientos de miles de maipucinos"

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Estados Unidos utiliza una acusación falsa relacionada con drogas para un posible ataque contra Venezuela

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Subsecretario de Seguridad Pública: "Llevamos 430 personas que están en prisión preventiva o condenadas del Tren de Aragua"

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

“El tren estará detenido por más tiempo de lo habitual; agradecemos su comprensión” ….

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Claudia Sheinbaum en su primer año de Gobierno: "Vamos por el camino correcto"

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Ministerio de las Culturas y Metro celebran el Mes del Diseño con la exhibición gratuita “En tránsito”

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano