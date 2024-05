Empezó el show de la derecha: Denuncian que presentaron falsos damnificados en la Comisión Investigadora por incendios en Valparaíso

Este jueves, se desarrolló una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre los incendios que afectaron a la región de Valparaíso en febrero pasado, instancia en la que participaron distintos representantes de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y vecinos de la Villa Independencia que se vieron afectados por la catástrofe.

Sin embargo, fuentes cercanas a la Comisión, denunciaron que diputados de derecha habrían llevado a una presidenta cercana a la exalcaldesa Virginia Reginato, quien dirigía una junta de vecinos que no está vigente, además cuyos miembros no resultaron damnificados por los incendios.

Ante la presencia de una abogada candidata a la alcaldía de Viña del Mar, el diputado Jorge Brito solicitó que se retiraran del lugar, asegurando que tuvieron «un encontrón de palabras con el diputado Sánchez porque la política tiene límites”.

-No correspondía que ese espacio para los damnificados fuera acaparado por ellas que estuvieron en la conversación. Al salir le pedí a los medios que tuvieran presente que no eran reales damnificados y tuvimos un encontrón de palabras con el diputado Sánchez, porque la política tiene límites y en medio de una tragedia, en medio de la muerte de 135 vecinas, el país necesita que tengamos altura de miras y no hagamos un mezquino show político de una tragedia que tiene a cientos de familias enlutadas, y a toda una comunidad estremecida-, dijo Brito en conversación con El Ciudadano.

Durante los próximos días, la comisión continuará con el propósito de encontrar soluciones, prohibir el cambio de uso de suelo y reconstruir barrios seguros y dignos para todas las familias afectadas.

POR JAVIERA POBLETE