Empresa de NFT apoya a organización afgana a promover el acceso a la educación de las mujeres en el país

La empresa de tokens no fungibles Bookblocks.io se asoció con una organización con sede en Nueva York para ayudar a las mujeres de Afganistán a tener acceso a la educación en medio de la toma de control de los talibanes.

Bookblocks.io anunció que el 5 de octubre pondría a la venta un token no fungible, cuya recaudación se destinará a Women for Afghan Women, una organización que ayuda a proporcionar a las mujeres acceso a la educación y la formación profesional tanto en Afganistán como en Estados Unidos. La obra, inspirada en la autora estadounidense Louisa May Alcott, muestra la mitad de la cara de una mujer cubierta por una sola ala de mariposa con la cita: «Nada es imposible para una mujer decidida».

Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en la década de los 90, prohibieron la educación de casi todas las mujeres y niñas. La historia prácticamente se repite, pues el grupo islamista extremista se hizo con el control del gobierno tras la retirada del ejército estadounidense el mes pasado, y hasta ahora sólo aconseja que los hombres y los niños vuelvan a la escuela. El viceministro de Educación del país, Zabihullah Mujahidwhile, declaró críticamente que los talibanes tienen previsto dar acceso a la educación a las mujeres y las niñas «lo antes posible».

«Esta es una generación que creció esperanzada y soñando con su futuro a través de las oportunidades educativas», dijo la directora de Women for Afghan Women en Estados Unidos, Naheed Samadi Bahram. «Estamos comprometidos a servir a las mujeres y niñas afganas en Afganistán y a los refugiados afganos que llegan a Estados Unidos».

Según Bookblocks.io, el 100% del dinero recaudado con la venta de los NFT se destinará a Women for Afghan Women, con un 5% residual por cada venta posterior. La empresa tiene previsto acuñar 2,200 ejemplares del NFT en reconocimiento a los 2.2 millones de niñas que, según se informa, no pueden ir a la escuela en Afganistán. El precio inicial es de 0.025 Ethereum (ETH), unos USD 75.54 al cierre de esta edición.

Las mujeres afganas, arriesgándose a la muerte, a las palizas y al encarcelamiento, siguen protestando contra la postura de los talibanes de no permitirles asistir a la escuela, tanto a través de mensajes en las redes sociales como de manifestaciones. Code to Inspire, una escuela cuyo objetivo es educar a las niñas afganas en programación y robótica, continúa con las clases en línea mientras la situación evoluciona.

Cortesía de Turner Write Cointelegraph

