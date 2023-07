Empresa Litoralpress-Simbiu nuevamente es fiscalizada por reemplazo en huelga automatizado

Conflicto laboral por reemplazo automatizado de trabajadores

La decisión del organismo fiscalizador es mirada con atención considerando la irrupción de nuevas tecnologías en las empresas y la necesaria protección del derecho fundamental a la huelga por parte de la Dirección del Trabajo para poder enfrentarse a la asimetría de poder presente en las relaciones laborales.

El jueves 13 de julio la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia realizó una fiscalización por reemplazo en huelga automatizado a la empresa de “cliping noticioso” Litoralpress-Simbiu, esto ante la denuncia del sindicato de la firma que se mantiene en huelga desde el 6 de julio.

En 2017 la empresa fue obligada a desconectar los programas automatizados que comenzaron el envió de información a clientes tras la fiscalización del organismo estatal encargado de velar por los derechos de los trabajadores. Luego de esta intervención, la firma y el sindicato llegaron a acuerdo en cuestión de días.

“Hay áreas de trabajo donde había programas que proponían cierta información a los trabajadores para realizar su función de editar, pero ahora la máquina no sólo propone información sino también toma la labor de decidir que la información es válida y seguir el proceso reemplazando la función humana”, explica el director sindical Adrián Flandes.

En ordenanza de la Dirección del Trabajo (1) se señala que la conducta vulneratoria podría configurarse incorporando, ante la inminencia de la huelga o durante su curso, una nueva tecnología automatizada destinada a ejecutar la función realizada normalmente por los trabajadores movilizados como también redoblando el rendimiento del sistema automático ya instalado en la empresa o extendiendolo a operaciones no habituales; en cualquier caso, con el efecto de cubrir todo o parte de las funciones que se verán cesadas o disminuidas con el ejercicio de la huelga.

“En el área de Prensa se constata cambios en el sistema automático que propone información a los trabajadores extendiendo su uso a operaciones no habituales, pasando de proponer información a decidir su envió a clientes o para usos posteriores dentro de la empresa”, explica Flandes. “Esto constituye el reemplazo en huelga automatizado y estamos seguros que la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia será fiel a la doctrina del organismo y cesará con esta gravísima conducta ilegal”, señala el director.

Asimismo, hay reemplazo humano aseguran los dirigentes. El tesorero del sindicato, Cristián Arancibia, explica que “muchos de los informes hechos específicamente por asociados siguen llegando a clientes. Y las listas de trabajos de las personas son realizadas por jefes o coordinadores no asociados que toman listas que no acostumbran a realizar, que no son su función habitual o en mayor grado de trabajo que el realizado en los meses previos a la negociación colectiva”.

En 2017 también se cesó con el reemplazo en huelga hecho por trabajadores no sindicalizados, lo que evidenció también el mal proceder de la empresa en la vulneración del principio de buena fe de la negociación colectiva.

Reseña sindicato Litoralpress.

La organización se funda en marzo de 2017, a la fecha incluye a 37 asociados, 4 de ellos mujeres y a la fecha ha afrontado importantes desafíos como el primer reemplazo automatizado en huelga en Latinoamérica constatado por la Inspección del Trabajo en el mismo año, caso que dio pie al término de la movilización y el acuerdo entre trabajadores y la firma.

Fuentes.

Seguir leyendo más…