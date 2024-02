En Chiloé recuerdan el día que Piñera compró más del 13 % de la isla en paraísos fiscales

Las tierras de Chiloé y Sebastián Piñera

Era un 8 de junio del 2017 y el movimiento Defendamos Chiloé publicaba: “Los datos son precisos: -Piñera compra en paraíso fiscal más del 13% de Chiloé, -Piñera licita puente Chacao con beneficio esperado de plusvalía de terrenos (pág 32 informe final del MOP).

La publicación de Defendamos Chiloé tuvo miles de alcance, con más de 16 mil veces compartidos, por un negocio que el presidente de Chile de ese momento, había realizado el 2004.

Hoy, dicha publicación vuelve a ser recordada por habitantes del archipiélago, que también se preguntan por los destinos de los terrenos del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

El 21 de diciembre de 2004, Sebastián Piñera adquirió los terrenos donde un año después inauguraría el Parque Tantauco. Lo hizo a través de una compra en Panamá, lugar donde días antes, la parte vendedora había creado una sociedad offshore, para evitar el pago de impuestos en Chile.

Piñera estuvo de acuerdo con que eso sucediera. También, según se denunció en su momento, tenía plena conciencia de que una parte importante de la tierra era demandada por comunidades huilliche de la zona.

Piñera y la compra de las tierras en Chiloé

Sebastián Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson. Las cifras van entre 118,000 a unas 123.000 hectáreas, terrenos que abarcan entre el 13% y cerca del 20 % de la llamada isla grande de Chiloé, especialmente en el sector Sur.

Su compra desató ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades huilliche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.

La posición de reclamo de las comunidades Huilliche en Chiloé se basan en títulos originales de dominio en el valor de los Títulos Realengos otorgados entre 1823 y 1826, por orden del Decreto Real de Hacienda Nacional de la corona española, pero además ante la promesa del propio Estado de Chile de respetar la propiedad indígena, promesa que fue hecha en el año 1826 cuando Chiloé se incorporó al Estado chileno mediante la firma del Tratado de Tantauco.

Gran parte de estos terrenos reconocidos se encuentran usurpados y que se encuentran en posesión de los negocios que instaló Piñera con títulos superpuestos, incluyendo el nombre “Parque Tantuco”.

Paradójicamente, el nombre del Tratado de Tantauco, de importancia histórica y patrimonial para las comunidades de Chiloé, lo tomó para sus negocios el ahora fallecido expresidente de Chile.

Piñera, Chiloé y los paraísos fiscales

“El Parque Tantauco, en Chiloé, es uno de los proyectos favoritos de Sebastián Piñera. Es además el que le aporta una imagen de preocupación por la naturaleza y el entorno. Pero la adquisición de los terrenos no fue una compraventa tradicional. La historia la relató The Clinic en 2017, que reveló que el anterior dueño, Jeremias Henderson, había comprado las 118 mil hectáreas en 1997 a través de una sociedad en Alabama llamada Continental Pacific LLC. Cuando siete años más tarde se las vendió a Piñera, la operación se realizó fuera de Chile para evitar el pago de impuestos”, relataba así Ciper Chile en un reportaje: Pandora Papers: documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales.

El reportaje también da cuenta que para ejecutar la compra, Piñera encargó en Panamá al abogado Rolando Candanedo Navarro –experto en armar empresas de papel para terceros– la creación de Parque Chiloé Overseas Inc., una sociedad que emitió acciones por US$3 millones y que colgaba de Bancard International Investment Inc. La nueva sociedad pasó a ser la dueña de Forestal Hawarden, la sociedad de Henderson en Chile, que luego fue rebautizada como Parque Chiloé S.A.

El polémico Puente de Chacao

Por su parte, la construcción del puente más largo de hispanoamérica, que conectará al continente con Chiloé, no convence a diversos referentes en Chiloé por considerar que la mega obra no responde a los intereses inmediatos de la comunidad. Como son salud, educación, medio ambiente y conectividad entre las islas del archipiélago.

El Movimiento Defendamos Chiloé el 2016, recordaba a través de las redes sociales, que el empresario y ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, había comprado 2004/2005 los terrenos en Chiloé a un valor de 6 millones de dólares, es decir: aproximadamente 30.000 pesos de la época por hectáreas, “por lo que es el mayor dueño de tierras en Chiloé”, señalaba.

“Siendo presidente de Chile Piñera impulsó el puente sobre el canal de Chacao, que en palabras del MIDESO (año 2012) uno de los beneficios del proyecto sería «aumentar la plusvalías de terreno en Chiloé»”, indicó el Movimiento, haciendo la relación que el primer beneficiado, sería el propio Piñera.

Sebastián Piñera visitó el viernes 25 de febrero del 2022 el avance de las obras del puente Chacao, afirmando que “este es un hito de la ingeniería porque va a ser parte de la identidad de esta región y de nuestro país”.

En la otra vereda, Álvaro Montaña del Movimiento Defendamos Chiloé, le respondía: “Cuál es la urgencia y cuál es la necesidad, ¿qué solución a nuestras demandas históricas, estamos hablando de demandas de décadas, resuelve el puente? Ninguna. El puente hoy día no satisface ninguna necesidad urgente en Chiloé. Ninguna. Es sencillamente una obra impuesta”, expuso a Diario Puerto Varas.

“El puente es para todos los grandes intereses empresariales que necesitan una conectividad hacia la Patagonia. Una conectividad terrestre que permita abaratar los costos de transporte, logística y distribución de los futuros intereses nacionales e internacionales en torno al proceso de privatización, sobreexplotación de los recursos naturales de la Patagonia. A eso responde el puente”, añadió el geógrafo al medio de la Región de Los Lagos.

El Diario de Puerto Varas, también destacó de lo señalado por Montaña que: “Particularmente el puente lo que ha hecho, sin que esté construido, es aumentar dramáticamente la plusvalía y el valor de la tierra. Eso es tremendamente grave porque hoy día los chilotes, la generación mía en particular, ya no puede comprar tierra acá, porque los precios subieron tanto que nosotros, los chilotes, no podemos comprar la tierra. Eso beneficia de manera principal a Sebastián Piñera. Porque Sebastián Piñera es el dueño del 13% de Chiloé”, expresó.

Seguir leyendo más,,,