En el mar de Atacama se escribe la historia: Comunidades changas y pescadores firman acuerdo de gobernanza comunitaria ECMPO

Histórico acuerdo forja un nuevo modelo de gobernanza costera en Atacama

En un proceso ejemplar de diálogo que contrasta con los debates polarizados a nivel nacional, comunidades indígenas changas y sindicatos de pescadores artesanales de la comuna de Freirina han alcanzado acuerdos pioneros para el co-manejo y la co-administración de dos futuros Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

Este hito, centrado en las solicitudes ECMPO Tifuka y Caleta Vieja, está redefiniendo la gobernanza del borde costero de Atacama, demostrando que la colaboración intercultural es la base para un desarrollo sostenible.

Un modelo colaborativo que desarma críticas

Según un análisis publicado por HVA Radio, escrito por el antropólogo Rodrigo Díaz Plá, esta experiencia en Caleta Chañaral de Aceituno ofrece «un ejemplo concreto —y poco visibilizado— de que los ECMPO no son sinónimo de conflicto, bloqueo o amenaza al desarrollo».

El artículo destaca que, contrario a la narrativa de exclusión, estos espacios buscan «proteger un territorio cultural y ecológico frágil» e «impulsar una gestión más participativa y transparente». La prueba más tangible de este espíritu, reporta la publicación de Díaz en HVA Radio, son los acuerdos con tres sindicatos de pescadores de Freirina para su integración en el co-manejo, un hecho que desmonta la crítica de que los ECMPO «cierran el mar».

La voluntad de diálogo ha sido tan profunda que, como se detalla en el mismo medio, la comunidad solicitante mostró disposición para «desafectar parcialmente diversas partes del polígono de la solicitud de ECMPO Caleta Vieja para agilizar la construcción de una moderna nueva caleta».

Esta acción, una necesidad para todos los vecinos, refuerza el argumento central de que este proceso busca el equilibrio. El análisis de Rodrigo Díaz en HVA Radio concluye que los ECMPO Tifuka y Caleta Vieja representan «una herramienta para equilibrar intereses, no para enfrentarlos», señalando que el verdadero peligro para el borde costero es «la incapacidad de sentarse a conversar».

Jornadas informativas sellan compromisos formales

El camino hacia estos acuerdos se construyó a través de un riguroso proceso de participación. Atacama Noticias informó que en Freirina se llevó a cabo un ciclo de tres reuniones clave: una informativa municipal, otra regional y una consulta indígena, las cuales contaron con la presencia del seremi de Gobierno, Sebastián Fergiadotti.

En estas sesiones, según el reporte del medio atacameño, «se firmaron compromisos con diversos sindicatos de pescadores y algueros», quienes serán incluidos en el Plan de Administración del ECMPO Tifuka, garantizando la protección de sus prácticas tradicionales.

El acto culminante, fue la formalización de estos compromisos «mediante un acta de acuerdo, suscrita ante funcionarios de CONADI». En dicha acta, los representantes de los sindicatos manifestaron su disposición a trabajar conjuntamente con las comunidades indígenas en la elaboración del futuro plan de manejo. El seremi Fergiadotti, citado textualmente por Atacama Noticias, enfatizó el valor de estas instancias: «reuniones como esta son fundamentales para combatir prejuicios, frenar la desinformación y devolverle seriedad a la discusión pública».

Voces locales destacan transparencia y visión de futuro

Los protagonistas del territorio han valorado positivamente la transparencia y los resultados del proceso. María Piñones, presidenta de una comunidad indígena de Bahía Carrizalillo, declaró a Atacama Noticias: «Encontré importante la reunión porque se hizo en terreno, y así se conversa y se conocen a las personas». Por su parte, Felipe Rivera Marín, coordinador de los ECMPO, explicó en la misma publicación que la propuesta va más allá del simple aprovechamiento, abarcando también «acciones de cultivo, restauración, repoblamiento, actividades turísticas [y] salvaguarda del patrimonio».

Esta visión integral, que articula conocimientos tradicionales con una gestión técnica moderna, es la que el análisis de Rodrigo Díaz en HVA Radio identifica como «una oportunidad única para avanzar hacia modelos de co-manejo intercultural«.

Al fortalecer actividades locales sostenibles y crear un marco de gobernanza consensuado, el proceso no solo protege el valioso ecosistema del Archipiélago de Humboldt, sino que sienta un precedente inspirador para la gestión del litoral de Chile en las próximas décadas.