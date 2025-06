“En las cuerdas del tiempo”, una versión de la historia de Inti-Illimani

Quizás uno de los grupos musicales chilenos más conocidos para toda una generación sea el grupo Ini-Illimani. Uno de los grupos más relevantes para nuestro país durante las décadas pasadas, que logró traspasar la barrera de ser solo un grupo folclórico chileno y se transformó en un conjunto de talla mundial, dueños de un virtuosismo que incluye lo mejor del repertorio latinoamericano, incorporando también sonidos tradicionales del viejo continente. Es difícil explicar a las nuevas generaciones la importancia que tuvo en algún momento de nuestra historia el grupo Inti-Illimani, no solo en sus incursiones musicales sino que también en la escena política nacional.

Por estas razones, viene muy bien leer el libro que escribieron Jorge Coulon Larrañaga, uno de los fundadores del grupo, y Federico Bonadonna, sobre la historia del conjunto musical chileno, que la editorial Pehuén publicó este reciente 2024: En las cuerdas del tiempo.

El libro testimonial está escrito al estilo de una entrevista, donde Federico Bonadonna, escritor italiano que conoció al grupo en su exilio, formula las preguntas y las respuestas de Jorge Coulon fluyen, dejando al descubierto una memoria que a sus setenta y cinco años parece estar intacta. Llena de detalles, el músico nacional recuerda escenas de su infancia, que explican su afición a la música, los inicios en la universidad, el exilio en Italia, la fama en dicho país, el regreso al territorio nacional, el nuevo Chile al que tuvieron que acomodarse, el turbulento momento de la abrupta división grupal ventilada por medios de comunicación, hasta llegar al estallido social en Chile.

El relato se pasea por los detalles que todo buen seguidor del grupo desea saber: el origen del nombre, como se conocieron sus integrantes, los primeros pasos, encuentros con grandes figuras de la música, la vida en el exilio, etc.

No obstante, el relato no se limita a una mera descripción de hechos pues Jorge Coulon va amenizando sus historias con reflexiones del quehacer social y político del momento. Como músico comprometido con la sociedad, jamás olvida las circunstancias político-sociales que determinaron el devenir de la historia, por lo que no faltan sus propias exégesis de ciertos momentos históricos.

Además, el relato contiene otra dimensión más que lo hace distinto pues el eximio músico recuerda de manera cronológica los discos del grupo, hablando de su origen, canciones, características, innovaciones o alguna anécdota vinculada a dicho trabajo artístico. De esta manera, el viaje por la memoria del grupo no es solo la relación de sucesos y comentarios sino que además es un repaso por su discografía: una memoria musical.

El libro termina con la voz del propio Federico Bonadonna narrando en primera persona su personal relación con Inti-Illimani. Los recuerdos desde la primera vez que los vio, siendo muy niño en Italia y como el grupo se hizo tan popular en aquella nación. También hace una descripción de los principales integrantes, o de los que más llegó a conocer, junto a una exposición socio política de la Italia de ese entonces.

El único reparo a este texto es que en ciertos momentos, el trato a miembros del grupo se percibe como sesgado. Hay algo de apatía cuando se menciona el aporte de algunos integrantes, que desde afuera se entienden como importantes. En cambio, cuando menciona a otros, lo hace con absoluto cariño y de forma elogiosa. Jorge Coulon nos confirma que la memoria es selectiva, pero también, afectiva.

Aun así, el libro es entretenido y se deja leer con soltura. El título del texto alude a la especialidad del músico, los instrumentos de cuerda. Esta información es destacada con la hermosa portada con la que editorial Pehuén presenta el libro. Una muestra del estilo iconográfico que ha acompañado los discos de Inti-Illimani desde sus inicios. Para nuestra generación, que creció con la música de Inti-Illimani y que sus canciones todavía nos acompañan en la play list de nuestra vida, es un tremendo aporte. Y para las generaciones más jóvenes, que no dimensionan la importancia del conjunto musical, es un testimonio que los acercará a la inmensa obra de uno de los grupos capitales de la cultura de nuestro país.

Por Cristian Uribe Moreno. Nació en San Miguel el año 1971. Licenciado en Literatura Hispanoamericana y Magister en Estudios Latinoamericanos, ambos en la Universidad de Chile. Profesor de Lenguaje de la Universidad Andrés Bello.