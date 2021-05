En Perú extienden emergencia por Covid-19 mientras en Uruguay se mantienen pocas medidas

El Gobierno de Perú emitió un decreto para extender hasta el próximo 30 de junio el estado de emergencia en el país ante la pandemia por la Covid-19.

De acuerdo con el Decreto Supremo 105-2021-PCM, publicado en el boletín del diario oficial El Peruano, esta medida se implantará «por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la Covid-19».

Además, detalla que durante la nueva prórroga queda restringido «el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio».

El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto de estado de emergencia nacional será supervisado por los integrantes de la Policía peruana y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

De igual forma, se definirá una nueva clasificación de las provincias según el grado de alerta por los contagios del nuevo coronavirus. «Hasta el 20 de junio de 2021, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, según el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento».

– Alerta moderado: De lunes a domingo, entre las 23H00 (hora local) hasta las 04H00 (hora local) del día siguiente.

– Alerta alto: De lunes a domingo, desde las 22H00 (hora local) hasta las 04H00 (hora local) del día siguiente.

– Alerta muy alto: De lunes a domingo, a partir de las 21H00 (hora local) hasta las 04H00 (hora local) del día siguiente.

– Alerta extremo: De lunes a sábado, entre las 21H00 (hora local) hasta las 04H00 (hora local) del día siguiente; y, los domingos desde las 04H00 (hora local) hasta las 04H00 (hora local) del día siguiente.

Las autoridades peruanas notificaron que al menos 16 provincias pasarán a la alerta de riesgo extremo por la pandemia, las cuales tendrán nuevamente restricciones de inmovilización social, toque de queda y circulación de vehículos.

Sindicato Médico del Uruguay reclamó en un comunicado “un cambio en la estrategia ante la gravísima situación del país” y decidió además pedir una reunión con el presidente Lacalle Pou, las autoridades del Ministerio de Salud y los gremios del sector. Foto: AP.

Hasta el momento, ocho provincias están en riesgo alto, 22 regiones en muy alto, y cinco provincias de la región Ucayali ahora son clasificadas en riego alto.

Prologan en Uruguay polémicas medidas

El gobierno uruguayo, por su parte, solo prolongó desde este viernes una semana más algunas medidas frente a la Covid-19, cuestionadas por insuficientes para controlar la actual situación pandémica del país con altas cifras de contagios y muertes.

Anunciadas a fines de marzo, en lo adelante se limitarán a la suspensión de espectáculos públicos y fiestas, el teletrabajo en la actividad pública y el cierre de fronteras, después del reciente permiso de reaperturas de gimnasios y comercios libres de impuestos en las permeables fronteras con Brasil.



También quedó en suspenso el regreso a las clases presenciales de la enseñanza primaria y secundaria, objetadas por la gremial de maestros, y solo permanecerán abiertas de momento las aulas de educación inicial y escuelas rurales.



Pero esta vez faltó la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou con preguntas y respuestas, y en su lugar fuentes de la Oficina Ejecutiva transmitieron la información a los medios.



Este jueves el gobernante sostuvo una extensa sesión virtual con el Grupo Asesor Científico Honorario, (GACH) ausente del habitual comunicado.



Su coordinador, el bioquímico médico catedrático Rafael Radi declaró que “algo de la estrategia de control no está funcionando” y volvió a pedir medidas restrictivas recomendadas antes, para no llegar a un escenario “más duro del que tenemos hoy”.



En entrevista con el semanario Búsqueda reivindicó el papel del GACH y que desde febrero puso arriba de la mesa de Presidencia el paquete de medidas a tomar ante la inestabilidad de la situación y la dificultad de obtener resultados rápidos de la vacunación en un escenario como el que se estaba viviendo.



Por su lado al Sindicato Médico del Uruguay reclamó en un comunicado “un cambio en la estrategia ante la gravísima situación del país” y decidió además pedir una reunión con el presidente Lacalle Pou, las autoridades del Ministerio de Salud y los gremios del sector.



A su vez la Asociación de Maestros del Uruguay se pronunció por no avanzar en el reintegro de las clases presenciales ante el aumento de casos de Covid-19, incluida entre la propia población escolar infantil.

(Con información de Telesur y Prensa Latina)

