En PewenMapu rechazan declaraciones de ministro García Ruminot por araucarias: “Constituye una caricatura e invisibiliza los daños”

La Coordinadora por la Defensa del Pewen (CODE Pewen) rechaza dichos caricaturescos del ministro García Ruminott sobre “tres araucarias”, desmintiendo que la afectación real alcanza 96 ejemplares autorizados para tala y más de mil individuos intervenidos. Critican exclusión de consulta indígena, respeto a la cultura, falta de transparencia y desconocimiento sobre alternativas de bajo impacto.

En PewenMapu rechazan declaraciones de ministro García Ruminot por araucarias: “Constituye una caricatura e invisibiliza los daños”
Seguel Alfredo

“El argumento es inaceptable”: Coordinadora por la Defensa del Pewen rechaza declaraciones de ministro José García Ruminot sobre araucarias

José García Ruminot es el Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno de José Antonio Kast. Ex senador de Renovación Nacional por la Araucanía, quien tuvo lamentables declaraciones con respecto a las araucarias, en el marcó de los retiros de decretos ambientales, señalando a medios: “Cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente, nos parece francamente un exceso (…) lo que a nosotros nos interesa es que todas esas inversiones se materialicen (…) significa tener una mayor flexibilidad, porque de otra manera estamos finalmente perjudicando a la comunidad en lugar de favorecerla”.

Frente a ello, la Coordinadora por la Defensa del Pewen (CODE Pewen) emitió un comunicado público, difundido también por Radio Rikalma,  en el que expresan su profundo rechazo a las declaraciones del ministro García Ruminott, representante del actual gobierno, quien señaló que “3 araucarias no pueden frenar un camino internacional”. En el texto, las organizaciones califican la afirmación como imprecisa y sostienen que constituye “una caricatura que distorsiona el problema e invisibiliza los daños provocados a las comunidades pewenche”.

El pronunciamiento, dirigido a la opinión pública, pu lonko, pu Machi, pu werken, pu papay, pu chachay de los diferentes territorios de Lonquimay, Araucanía, Bío Bío, Los Ríos, y a la comunidad nacional e internacional, detalla que no se trata de tres ejemplares. Según el comunicado, “CONAF autorizó la tala de 96 ejemplares mediante las resoluciones N°594 y N° 595 (julio de 2025), frenadas en agosto por la presión de las comunidades y la opinión pública, además de contemplar la alteración del hábitat de más de mil individuos, lo que implica fragmentación del ecosistema, intervención de suelos y afectación de sus equilibrios ecológicos”.

Las organizaciones enfatizan desde el PewenMapu que, incluso bajo el supuesto del ministro, el argumento resulta inaceptable. En sus palabras: “La Araucaria o Pewen es una especie protegida y milenaria; para el pueblo pewenche es vida, cultura y espiritualidad. ¿Cuánto dura un asfalto?”.

En el texto, CODE Pewen subraya que no son las araucarias las que se oponen a un camino, sino que “son las autoridades las que han intentado eludir normas, omitiendo consulta indígena, ocultando el proyecto, cerrando espacios de participación de la comunidad, evitando un adecuado análisis ambiental, generando divisiones y acuerdos a puertas cerradas, e incluso negando la existencia de un proyecto vial cuando la propia CONAF ha señalado que su autorización lo exige”. A ello suman “el abandono en la gestión del camino por años, que hoy fractura a las comunidades bajo una falsa disyuntiva entre desarrollo y medioambiente, cuando el desarrollo contemporáneo exige precisamente integrarlos”.

Finalmente, las organizaciones reiteran que han propuesto “alternativas responsables: una ruta escénica de bajo impacto, con asfaltado de baja velocidad y una gestión acorde a territorios cuya economía depende del turismo, la conservación y las prácticas tradicionales de crianza y tránsito de animales”. Estas propuestas, advierten, “han sido ignoradas”.

El comunicado de la Coordinadora por la Defensa del Pewen (CODE Pewen), en respaldo a las comunidades pewenche afectadas por el proyecto vial en la zona, a continuación, con fuente CODE Pewen y Radio Rikalma en RRSS.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

Seguel Alfredo

Absuelven a 18 comuneros mapuche en causa por presunto robo de madera: Fiscalía no logró probar delitos

Hace 5 días
Seguel Alfredo

Gabinete de Kast bajo críticas por improvisación, limitada experiencia política, intereses empresariales y la sombra de Pinochet

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Hogar We Liwen tras absolución de 18 comuneros mapuche: “La lucha por el territorio no puede ser tratada como delito”

Hace 3 días
Seguel Alfredo

Contraloría ordenó sumario contra Alcalde de Collipulli por acoso laboral y pone en riesgo su permanencia en el cargo

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Todos nos preguntamos ¿“Qué hacer” ahora?

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

18 Mapuche Communal Leaders Acquitted in Alleged Timber Theft Case as Prosecution Fails to Provide Evidence

Hace 5 días
Seguel Alfredo

Militares en la frontera y auditoría al Estado: Kast mueve sus primeras fichas desde La Moneda

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Rincón toma distancia del proyecto del Gobierno por alza de la luz: “vamos a revisar la propuesta”

Hace 1 mes

Cine contra el olvido: Irán 3037 Sitio de Memoriainaugura su cineclub

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano