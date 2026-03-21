En PewenMapu rechazan declaraciones de ministro García Ruminot por araucarias: “Constituye una caricatura e invisibiliza los daños”

“El argumento es inaceptable”: Coordinadora por la Defensa del Pewen rechaza declaraciones de ministro José García Ruminot sobre araucarias

José García Ruminot es el Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno de José Antonio Kast. Ex senador de Renovación Nacional por la Araucanía, quien tuvo lamentables declaraciones con respecto a las araucarias, en el marcó de los retiros de decretos ambientales, señalando a medios: “Cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente, nos parece francamente un exceso (…) lo que a nosotros nos interesa es que todas esas inversiones se materialicen (…) significa tener una mayor flexibilidad, porque de otra manera estamos finalmente perjudicando a la comunidad en lugar de favorecerla”.

Frente a ello, la Coordinadora por la Defensa del Pewen (CODE Pewen) emitió un comunicado público, difundido también por Radio Rikalma, en el que expresan su profundo rechazo a las declaraciones del ministro García Ruminott, representante del actual gobierno, quien señaló que “3 araucarias no pueden frenar un camino internacional”. En el texto, las organizaciones califican la afirmación como imprecisa y sostienen que constituye “una caricatura que distorsiona el problema e invisibiliza los daños provocados a las comunidades pewenche”.

El pronunciamiento, dirigido a la opinión pública, pu lonko, pu Machi, pu werken, pu papay, pu chachay de los diferentes territorios de Lonquimay, Araucanía, Bío Bío, Los Ríos, y a la comunidad nacional e internacional, detalla que no se trata de tres ejemplares. Según el comunicado, “CONAF autorizó la tala de 96 ejemplares mediante las resoluciones N°594 y N° 595 (julio de 2025), frenadas en agosto por la presión de las comunidades y la opinión pública, además de contemplar la alteración del hábitat de más de mil individuos, lo que implica fragmentación del ecosistema, intervención de suelos y afectación de sus equilibrios ecológicos”.

Las organizaciones enfatizan desde el PewenMapu que, incluso bajo el supuesto del ministro, el argumento resulta inaceptable. En sus palabras: “La Araucaria o Pewen es una especie protegida y milenaria; para el pueblo pewenche es vida, cultura y espiritualidad. ¿Cuánto dura un asfalto?”.

En el texto, CODE Pewen subraya que no son las araucarias las que se oponen a un camino, sino que “son las autoridades las que han intentado eludir normas, omitiendo consulta indígena, ocultando el proyecto, cerrando espacios de participación de la comunidad, evitando un adecuado análisis ambiental, generando divisiones y acuerdos a puertas cerradas, e incluso negando la existencia de un proyecto vial cuando la propia CONAF ha señalado que su autorización lo exige”. A ello suman “el abandono en la gestión del camino por años, que hoy fractura a las comunidades bajo una falsa disyuntiva entre desarrollo y medioambiente, cuando el desarrollo contemporáneo exige precisamente integrarlos”.

Finalmente, las organizaciones reiteran que han propuesto “alternativas responsables: una ruta escénica de bajo impacto, con asfaltado de baja velocidad y una gestión acorde a territorios cuya economía depende del turismo, la conservación y las prácticas tradicionales de crianza y tránsito de animales”. Estas propuestas, advierten, “han sido ignoradas”.

El comunicado de la Coordinadora por la Defensa del Pewen (CODE Pewen), en respaldo a las comunidades pewenche afectadas por el proyecto vial en la zona, a continuación, con fuente CODE Pewen y Radio Rikalma en RRSS.