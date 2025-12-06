En pleno video hablando del “Estado de Derecho”, la senadora electa Vanessa Kaiser violaba las leyes del tránsito al conducir

Vanessa Kaiser: el video que la expone vulnerando normas del tránsito mientras invoca el Estado de Derecho

Durante su campaña al Senado, Vanessa Kaiser —del Partido Nacional Libertario y electa por la Araucanía— protagonizó un registro donde conversa a cámara mientras maneja, dirigida aparentemente por un copiloto.

El hecho causó controversia, particularmente porque el contenido hacía referencia al “Estado de Derecho”, justamente mientras ella no atendía sus obligaciones básicas como conductora.

El insólito hecho fue advertido por una propia adherente quien, desde redes sociales, alertó el riesgo y la transgresión. La Ley N°18.290 exige que el conductor mantenga atención permanente a la vía, prohibiendo distracciones que puedan afectar el control del vehículo.

Mirar reiteradamente a la cámara mientras maneja no es una mera imprudencia: es una vulneración evidente del deber de cuidado.

Diversas campañas ciudadanas han insistido en que no existe excusa ni privilegio para transgredir normas básicas de seguridad vial. La ONG “No Chat” lo resume así: en diversas ocasiones: “Nueva oportunidad para hacerlo bien. Mantén la atención en la ruta, respeta a quienes te rodean y recuerda: la mejor manera de llegar es llegar seguro”.

La directora de la ONG  publicó recientemente una columna en Radio Cooperativa y replicado por la Escuela de Salud Pública, titulada “Tres estudios, una misma alerta: la distracción al conducir no cede”. Un llamado a reforzar la educación y la cultura vial para frenar los siniestros por distracción, señalando: “Se requiere un compromiso ciudadano, político y legislativo para disminuir los miles de siniestros viales y las cientos de víctimas que cada año Chile lamenta por no ir atento a las condiciones del tránsito. Dejar el celular no es una opción secundaria: es un acto de respeto, responsabilidad y cuidado”.

Las polémicas de la senadora electa Vanessa Kaiser

Esta polémica, además, se suma a otro traspié reciente de Kaiser, cuando confundió a la escritora Isabel Allende con la ex senadora homónima, hecho que la volvió viral.

Paradójicamente, mientras conducía con distracción, Kaiser hablaba de soberanía, Constitución y organismos internacionales, cuestionando convenios internacionales. Mientras llamaba a votar por su hermano, Johannes Kaiser, a quien describió como el único defensor real de la patria.

