En Temuco realizarán presentación del primer libro de moda consciente y sustentable para niños y niñas: Reviviendo Mil Prendas

Se realizará la presentación del libro “Reviviendo mil prendas”, primer libro en Chile de vestuario consciente dedicado en su totalidad a niños y niñas creado por la Temuquense Daniela Seguel, quien reside actualmente en la zona central.

La actividad se realizará el día viernes 28 de octubre de 2022 en Salón Vip del estadio municipal «Germán Becker» a las 10:30 de la mañana.

El evento contará con la participación de autoridades regionales, dos establecimientos educacionales municipales, donde se expondrá la motivación para crear el libro, contenido que posee, proyección de video y dinámica participativa.

Temuquense impulsa el primer libro en Chile de moda consciente para niños y niñas

· “Reviviendo mil prendas” es el nombre del libro de moda sustentable dedicado en su totalidad a niños y niñas a partir de los seis años y que busca contribuir a la educación ambiental, muy especialmente ante la emergencia climática donde la ropa y el consumo desmedido son parte de los problemas.

· El libro es un aporte educativo, con contenidos dinámicos, entretenidos, con metodologías amigables para generar mayor conciencia con el medio ambiente y que surgió como propuesta, del trabajo práctico con niños y niñas en el sur de Chile.

Actualmente, en medio de cifras alarmistas relacionadas a los impactos ambientales, el calentamiento y crisis climáticas en el planeta, existen personas que están impulsando iniciativas para contribuir a través de la educación en la infancia y adolescencia, que buscan promover mayor conciencia y acción frente a estas realidades adversas.

Una de ellas, es Daniela Seguel. Comunicadora temuquense que actualmente estudia Teatro en la Región Metropolitana, quien desde hace más de seis años a través de sus redes sociales @reviviendomilprendas, antes en formato blog, motiva a través de múltiples iniciativas a tomar conciencia sobre el vestuario, llamando a transformar, intercambiar, reparar y alargar lo máximo el uso de las prendas.

Para la comunicadora, de profesión Relacionadora Pública, “La economía y sociedad durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo y futuro, por ende, nuestra supervivencia. Así lo han señalado diversos organismos expertos de Naciones Unidas en materias ambientales, cambio climático y desarrollo sostentible”, enfatiza Seguel.

También indica: “El vestuario, no queda ajeno a los impactos negativos ambientales. Menos del 1% del material utilizado para producir ropa se recicla en nueva, según un estudio de Ellen MacArthur Foundation. Otro estudio de la misma fundación señala que, la cantidad de veces que utilizamos nuestra ropa ha decaído en un 36% durante los últimos 15 años. Estas cifras reflejan la importancia y urgencia de realizar acciones para mitigar los impactos negativos y educar sobre problemáticas que involucran la ropa y el consumo desmedido”, indica la comunicadora.

“Reviviendo mil prendas”: El primer libro para niños y niñas de moda sustentable

Daniela Seguel hoy está con un nuevo desafío, impulsando el primer libro de moda sustentable para niños y niñas, tarea que no ha sido para nada fácil.

“Concretar el libro fue un proceso de años y en algún momento bastante desesperanzador. Fondos públicos no adjudicados, puertas cerradas para su financiamiento, entre otras cosas. Pero, mi convicción no se detuvo. Si a los niños y niñas les enseñamos desde temprana edad a cuidar, reparar y transformar la ropa, cuando crezcan, no la verán “desechable”, tendrán las competencias para alargar su uso y se convertirán en agentes de cambio. No tengo dudas”, sostiene la comunicadora.

Parte de la inspiración para impulsar este libro, fue la experiencia que tuvo el año 2018 en un taller de moda sustentable para niños y niñas en una Escuela Municipal de su oriunda ciudad, donde las y los estudiantes fueron su motivación, “al ver el compromiso y entusiasmo por revivir prendas. Desde allí surge la idea de crear materiales didácticos”, resalta la creadora de Reviviendo Mil Prendas.

“Reviviendo mil prendas” es el nombre del libro de moda sustentable dedicado en su totalidad a niños y niñas a partir de los seis años, que cuenta con el respaldo de la Red de Egresados de la Universidad Autónoma de Chile.

En él se encuentra un cuento con entretenidos personajes, dividido en una metodología de nueve fases que ayudarán a las personas lectoras a tener un clóset más consciente. También, contiene consejos, cifras, diversos materiales didácticos, juegos, tutoriales, cuestionarios, entre otros.

Cabe recalcar que las llamativas ilustraciones están a cargo de @capitandibujo y material audiovisual que prontamente se publicará en las redes de la escritora, creados por @el.restaurador.

La editorial que impulsa el proyecto es “Trayecto”, página donde se puede encontrar la venta https://www.trayecto.cl/producto/reviviendo-mil-prendas-preventa-envios-desde-el-23-de-octubre/ y prontamente en librerías de todo el país.