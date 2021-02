En Turquía un hombre pagó 70 dólares por saliva de paciente con Covid-19 para intentar acabar con su jefe

Un hombre en Turquía pagó 70 dólares por la saliva de un paciente positivo de Covid-19, con el objetivo de acabar con la vid de su jefe, después de que fuera acusado de robar dinero en el negocio donde trabajaba.

De acuerdo con medios internacionales, el propietario del concesionario de automóviles Ibrahim Unverdi afirmó que uno de sus empleados intentó matarlo con la saliva que compró a un paciente positivo para Covid-19.

Unverdi señaló que el trabajador, que responde al nombre de Ramazan Cimen, trabajó para él durante tres años, y señaló que le había echado saliva a su bebida antes de robar cerca de 30.000 dólares correspondientes a la venta de un vehículo.

El empresario indicó que le entregó a Ramazan Cimen el dinero de la venta de vehículos; sin embargo, éste no llevó el dinero, afirmando que se lo había dado a un hombre que le había prestado dinero y le estaba cobrando intereses.

La situación hizo que su jefe lo denunciara, señalando que el vendedor no contestaba las llamadas en un comienzo y desconoció su paradero y el del dinero.

Sin embargo, Cimen compró la saliva de un enfermo con Covid-19 por 70 dólares, para intentar colocarla en la bebida de su jefe, quien alcanzó a evitar tomarla, pero otro de sus empleados le alertó.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, dijo la víctima ante las autoridades y medios locales.

Unverdi comentó que tiene miedo de salir porque ha recibido varios mensajes amenazantes contra él y su esposa, aunque las autoridades ya están buscando al sujeto.

“No podría matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez”, esta es una de las amenazas que recibe el hombre.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario (…) Vivimos cara a cara con la muerte. No está claro de dónde vendrá este hombre y qué nos hará. No queremos vivir con este miedo a la muerte”, comentó la esposa de la víctima.

El propietario del negocio afirmó que otro miembro del personal le avisó previamente que el sospechoso había comprado saliva contaminada con Covid por alrededor de 70 dólares y supuso que Cimen le había añadido la saliva a su bebida antes de robar el dinero, pero afortunadamente no la bebió.

“Si me hubiera infectado con Covid-19 podría haber contagiado a mi familia y a los que me rodean. Al menos si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría”, afirmó el empreario turco.