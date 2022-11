Encuentran cuerpo sin vida de científico desaparecido en Coquimbo

El GOPE de Carabineros informó que en las últimas horas encontraron el cuerpo sin vida del científico inglés Thomas Richard Marsh, quien desapareció en Coquimbo el pasado 16 de septiembre.

Según consignó La Tercera, el cuerpo fue encontrado con el torso desnudo a 1,5 kilómetros del observatorio. Hasta ahora no se tiene mayor información de la causa de muerte.

🚨 Ante intensa búsqueda de equipo multidisciplinario de Carabineros, #Gope #Coquimbo encontró el cuerpo sin vida de astrónomo extraviado desde el 16 de septiembre.

Lamentamos entregar esta triste noticia y expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/s7O5gYOWfZ — Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) November 10, 2022

El astrofísico inglés Thomas Marsh desapareció el pasado 16 de septiembre a las 06:00 de la mañana, hora en la que abandonó el Observatorio La Silla con dirección a su hotel para no volver a ser visto.

El caso conmocionó a la comunidad por la extrañeza de las circunstancias. La ropa y otras pertenencias personales del científico, incluido su pasaporte, fueron encontrados en la habitación del lugar donde se alojaba.

Posteriormente, trascendió que Marsh había tenido una tensa discusión con uno de sus alumnos de doctorado de la Universidad de Warwick en la noche previa a la desaparición. Según información filtrada a la prensa, el científico criticó el poco compromiso del estudiante con la astronomía, luego de lo cual se encerró llorando en su dormitorio.

“Aproximadamente después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios, en donde Thomas me dijo algo súper extraño para mí, manifestándome a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces. No tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta. Continuamos mañana’. Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose en su dormitorio. Ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente”, declaró el estudiante a carabineros.

Después de este encuentro, el estudiante aseguró que no volvió a tener contacto con su profesor. Luego de que sus compañeros comenzaran a preocuparse tras la ausencia de Marsh en una reunión que tenían programada para el 16 de septiembre, el joven recorrió las inmediaciones del lugar en su búsqueda, pero sin éxito.

Más tarde, un operador de telescopio del Observatorio La Silla declararía que recibió un correo electrónico del científico, el cual calificó de «muy extraño y confuso». Un correo similar recibió la esposa del desaparecido, Feilicity Marsh, quien declaró que el astrónomo le escribió que necesitaba descansar y dormir.

A fines de octubre, ante el poco avance de las investigaciones, el fiscal Adrián Vega decretó la extensión de las labores de búsqueda. Por esas fechas, la familia de Marsh llegó al país para recorrer personalmente el terreno, y a los pocos días se encontró la ropa y el celular del científico en los alrededores del laboratorio.

-NOTICIA EN DESARROLLO-