Encuentran documentos clasificados de la vicepresidencia de Joe Biden en un centro de estudios

Documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU. fueron descubiertos en noviembre en un centro de estudios de Washington, según informó este lunes CBS News, citando a un abogado de la Casa Blanca.

Encontraron cerca de 10 documentos en la oficina de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un ‘think tank’ inaugurado en 2018 que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior.

Los abogados personales de Biden identificaron el material clasificado el pasado 2 de noviembre, días antes de las elecciones de mitad de mandato, según confirmó Richard Sauber, asesor especial del presidente. Tras el hallazgo, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, asignó al fiscal de EE.UU. en Chicago la responsabilidad de revisar los documentos, que fueron entregados posteriormente a los Archivos Nacionales.

Descubrieron los documentos cuando los abogados personales de Biden «estaban empaquetando archivos guardados en un armario cerrado para preparar el desalojo de las oficinas del Penn Biden Center en Washington», señaló Sauber, añadiendo que la Casa Blanca estaba cooperando con el Departamento de Justicia y los Archivos Nacionales.

Biden utilizó el espacio de oficinas desde mediados de 2017 hasta el inicio de su campaña presidencial en 2020. El personal del centro está formado en gran parte por antiguos funcionarios de la Administración Obama, muchos de los cuales han dejado el centro para trabajar en la Administración Biden.

Los reportes no revelan ni el contenido de los documentos ni su nivel de clasificación. Sin embargo, una fuente familiarizada dijo a CBS News que los documentos no contenían secretos nucleares. Por su parte, Sauber indicó que los documentos no fueron objeto de ninguna solicitud o investigación previa por parte de los Archivos Nacionales.

Fuente RT

