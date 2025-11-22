Encuentran muerto a ex capitán de Carabineros que cuestionó a mandos superiores y destapó red ilícita de robo de madera

Miguel Ángel Toledo, ex capitán de Carabineros conocido por sus denuncias públicas contra altos mandos, fue hallado muerto en su casa de Victoria según denunciaron fuentes locales. La causa de muerte se desconoce. Su caso generó amplia atención en redes sociales por sus críticas a la institución. El ex funcionario se hizo conocido por sus denuncias hacia mandos superiores e involucramiento de agentes de carabineros en casos de robo de madera.

Encuentran muerto a ex capitán de Carabineros que cuestionó a mandos superiores y destapó red ilícita de robo de madera
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo
Versión PDF

Fue encontrado sin vida, Miguel Ángel Toledo, ex capitán de Carabineros, conocido por el destape sobre el robo de madera y responsabilidad de agentes de la institución

 El ex capitán de Carabineros en retiro, Miguel Ángel Toledo, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio en la comuna de Victoria, durante la tarde del jueves 20 de noviembre, según denunciaron fuentes locales.

La cuenta de noticias @PiensaPrensa, recordó que el ex oficial se desempeñaba como empresario maderero y había presentado múltiples denuncias contra altos mandos de la institución policial por presuntos delitos vinculados a ese rubro y supuestos montajes para encubrir hurto de madera.

La figura del ex capitán había ganado notoriedad pública a través de sus fuertes cuestionamientos a Carabineros. Tal como detalló el medio La Voz de Malleco como fuente original de la noticia, Toledo se hizo conocido en redes sociales,  donde publicaba contenido crítico abordando presuntas irregularidades internas y situaciones administrativas. Sus declaraciones de tono directo generaron un amplio debate público, sumando seguidores y detractores, y posicionándolo como una voz disidente dentro de la institución.

Hasta el momento, las causas que provocaron la muerte de Miguel Ángel Toledo permanecen siendo indeterminadas, según informó @PiensaPrensa en su publicación, la cual señaló que se ampliará la información conforme se obtengan nuevos antecedentes. Las investigaciones correspondientes deberán esclarecer las circunstancias que rodearon el hallazgo de su cuerpo sin vida.

De acuerdo con la información difundida citada por ambas fuentes, el servicio funerario ha sido programado para llevarse a cabo este sábado a las 11:00 horas en dicha ciudad.

Entre múltiples denuncias, el excapitán de Carabineros Miguel Toledo entregó el 2022 una carta dirigida al Gobierno. En ella acusa hechos de corrupción de la institución de la que formó parte y de la Armada en las regiones del Biobío y la Araucanía, ligados al robo de madera.

«Tenemos antecedentes del robo de la madera y todo el ciclo completo. He tenido que hacer una investigación en forma particular como lo hice anteriormente, para poder demostrar a Carabineros, la Fiscalía y al Gobierno, de cómo es este sistema desde que se corta la madera en el bosque hasta que llega a los barcos (…) Hay metido personal de Carabineros, tanto activo como en retiro. Hay personal, la gran mayoría que está en retiro, es personal que estuvo involucrado en la Operación Huracán», señaló Toledo en una conferencia de prensa.

Relacionados

Seguel Alfredo

52 años después: excapitán de Carabineros condenado por el secuestro de joven obrero en dictadura

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Corte Suprema confirma condena a exoficial de Carabineros por desaparición de obrero Víctor Valdivia en 1973: Lo secuestraron desde el Hospital Parroquial de San Bernardo

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

Prats, Heyder, Bachelet, Nash y otros: Recuerdan a uniformados de FFAA víctimas de la dictadura de Pinochet

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Eduardo Campos Barra, del Frente de Trabajadores del MIR: Corte condena a exmilitares por su asesinato y aplicación de tormentos

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Corte confirma condena a excarabineros por homicidio de agricultor en Chiloé

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Exministra imputada: red ligada a Ángela Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

”Máxima gravedad”: Allanan casa de Ángela Vivanco y detienen a su esposo y Mario Vargas en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Serious Developments in the 'Belarus Doll' Case: Home Raided of Ángela Vivanco, Husband and Lawyer Mario Vargas Arrested

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Exalumna acusa complot y manipulación en el Ejército de Chile

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano