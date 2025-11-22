Encuentran muerto a ex capitán de Carabineros que cuestionó a mandos superiores y destapó red ilícita de robo de madera

Fue encontrado sin vida, Miguel Ángel Toledo, ex capitán de Carabineros, conocido por el destape sobre el robo de madera y responsabilidad de agentes de la institución

El ex capitán de Carabineros en retiro, Miguel Ángel Toledo, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio en la comuna de Victoria, durante la tarde del jueves 20 de noviembre, según denunciaron fuentes locales.

La cuenta de noticias @PiensaPrensa, recordó que el ex oficial se desempeñaba como empresario maderero y había presentado múltiples denuncias contra altos mandos de la institución policial por presuntos delitos vinculados a ese rubro y supuestos montajes para encubrir hurto de madera.

Miguel Angel Toledo, ex capitán que denunció a los Altos mandos de @Carabdechile fue encontrado muerto en su domicilio.

El capitán en retiro Miguel Ángel Toledo se desempeñaba como empresario maderero, presentó varias denuncias contra funcionarios de la institución policial por… pic.twitter.com/1hXM5c0ZE7 — PIENSAPRENSA 357 mil Seguidores (@PiensaPrensa) November 22, 2025

La figura del ex capitán había ganado notoriedad pública a través de sus fuertes cuestionamientos a Carabineros. Tal como detalló el medio La Voz de Malleco como fuente original de la noticia, Toledo se hizo conocido en redes sociales, donde publicaba contenido crítico abordando presuntas irregularidades internas y situaciones administrativas. Sus declaraciones de tono directo generaron un amplio debate público, sumando seguidores y detractores, y posicionándolo como una voz disidente dentro de la institución.

Hasta el momento, las causas que provocaron la muerte de Miguel Ángel Toledo permanecen siendo indeterminadas, según informó @PiensaPrensa en su publicación, la cual señaló que se ampliará la información conforme se obtengan nuevos antecedentes. Las investigaciones correspondientes deberán esclarecer las circunstancias que rodearon el hallazgo de su cuerpo sin vida.

De acuerdo con la información difundida citada por ambas fuentes, el servicio funerario ha sido programado para llevarse a cabo este sábado a las 11:00 horas en dicha ciudad.

Entre múltiples denuncias, el excapitán de Carabineros Miguel Toledo entregó el 2022 una carta dirigida al Gobierno. En ella acusa hechos de corrupción de la institución de la que formó parte y de la Armada en las regiones del Biobío y la Araucanía, ligados al robo de madera.

«Tenemos antecedentes del robo de la madera y todo el ciclo completo. He tenido que hacer una investigación en forma particular como lo hice anteriormente, para poder demostrar a Carabineros, la Fiscalía y al Gobierno, de cómo es este sistema desde que se corta la madera en el bosque hasta que llega a los barcos (…) Hay metido personal de Carabineros, tanto activo como en retiro. Hay personal, la gran mayoría que está en retiro, es personal que estuvo involucrado en la Operación Huracán», señaló Toledo en una conferencia de prensa.