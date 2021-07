Encuentran sin vida a dos desaparecidos durante protestas en Colombia

Los cuerpos sin vida de dos jóvenes que participaron en las movilizaciones en el marco del Paro Nacional en Colombia, fueron hallados e identificados luego de transcurrir más de un mes desde que fueran reportados como desaparecidos.

La Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos dio a conocer este domingo que fueron encontrados en el sur de Bogotá los restos de Duván Felipe Barros Gómez, de 17 años, quien fue visto por última vez el 5 de junio pasado.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Dolores Cecília Barros, en esa fecha salió para participar en la protestas en Portal Resistencia (antes Portal Las Américas), punto ubicado en la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá) donde se reiteraron las denuncias de violencia y abuso policial contra manifestantes.

La Fundación Nydia Erika Bautista lamenta informar que fue encontrado asesinado Duvan Felipe Barros Gómez, menor de 17 años, desaparecido forzadamente el 5 de junio mientras se encontraba en el Portal Américas, donde se realizaba la protesta social.#Hilo pic.twitter.com/ttBUKRk8m4 — Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos H (@nydia_erika) July 11, 2021

Según Dolores Cecília, un amigo de su hijo y otras personas le contaron que Duván Felipe fue detenido por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y desaparecido de manera forzada tras ser montado en un camión que se lo llevó.

La senadora del partido político Comunes, Sandra Ramírez, divulgó a través de la red social Twitter la desaparición del manifestante.

Servicio social: La Señora Dolores Cecília, está buscando a su hijo Duvan Felipe quien desapareció desde el pasado 5 de junio en el #PortalResistencia. Por favor dar RT o compartir el video para ayudarla. ¡Vivos las y los queremos! #ParoNacional14J pic.twitter.com/WPpnLusmFM — Sandra Ramírez (@SandraComunes) June 15, 2021

Además de referir que su hijo no formaba parte de la primera línea y no había cometido actos de vandalismo, la madre denunció que las autoridades tardaron en iniciar la investigación sobre la suerte que corrió el joven. Precisó que ella denunció el hecho el 7 de junio pasado y la pesquisa no comenzó hasta el 14 de junio.

El comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general Jorge Eliécer Camacho, informó a los medios que su fallecimiento no tendría nada que ver con las protestas y que Duván Felipe habría perdido la vida en un accidente. Añadió que, de acuerdo con el informe de Medicina Legal, habría resultado ahogado.

Mientras tanto, familiares e integrantes de la comunidad exigen a Medicina Legal, la Fiscalía General y la Alcaldía de Bogotá una respuesta sobre las causas de muerte del joven.

También este domingo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hizo público el hallazgo sin vida de Alquimedez Santana, manifestante activo del punto conocido como Puente de Mil Luchas.

Fue reportado como desaparecido el 27 de mayo pasado, fecha en que lo vieron por última vez. Con anterioridad, había participado en procesos organizativos de los sin techo, exigiendo ser reconocidos con derechos en el sector conocido como La Laguna y El Pondaje

Su cadáver se encuentra en la morgue de Medicina Legal en el municipio de Santander de Quilichao, departamento de Cauca (suroeste). La Comisión exigió al Estado colombiano que esclarezca el hecho y pidió garantías para la familia de Alquimedez y los integrantes del punto de resistencia.

Cortesía de Telesur

