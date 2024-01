Encuesta Cadem: 61% de las personas cree que sería un acto de censura cancelar el show de Peso Pluma en el Festival

Si ya se habían sumado diferentes actores de la agenda política de nuestro país respecto a la controversial aparición de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024, esta vez fue Cadem, quién tuvo en cuenta la presencia del artista en una nueva publicación del sondeo semanal Plaza Pública. En donde se pudo determinar que es mayoritaria la cantidad de gente que no apoya la cancelación del artista.

Al ser consultados sobre si: “¿Ud. estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se cancele la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar?”, 55% de las personas considera estar en desacuerdo, mientras que un 42% de acuerdo. 2% no sabe o no responde y 1% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

En otro de los resultados que entregó la empresa de opinión pública, arrojó que el 61% considera que cancelar el show sería un acto de censura y de límite a la libertad de expresión. Sin embargo, un 60% cree que el género urbano fomenta conductas delictuales o relacionadas con el narcotráfico. Misma tendencia se presenta en el caso del reggaetón con un 53% y el trap, con 51%.