Enorme pesar por la partida de Rubén Patagonia, voz y alma de los Pueblos Originarios en los territorios del sur

Fallece Rubén Patagonia, voz y alma de los pueblos originarios del sur de Argentina

El folklore argentino y la cultura de los pueblos originarios están de luto. Este jueves 15 de enero, en Comodoro Rivadavia, falleció a los 69 años Rubén Chauque, conocido artísticamente como Rubén Patagonia. El músico, actor y activista cultural, descendiente mapuche tehuelche, se encontraba internado enfrentando un delicado estado de salud. Su partida deja un vacío profundo no solo en la música, sino en la lucha por la identidad y la memoria de las comunidades del sur.

Con una carrera iniciada en los años 70, Rubén Patagonia forjó un legado artístico fundamental. Su obra, un puente entre los sonidos ancestrales de mapuches, aonikenk y selk’nam y los lenguajes musicales modernos, dio voz a la Patagonia a través de álbumes emblemáticos como “Más Acá del Colorado” y canciones como “Cutral-Có” y “Amutuy Soledad”. Su arte fue concebido siempre como una herramienta de reivindicación política y social.

Su trascendencia logró derribar las barreras de los géneros, ganándose el respeto de la escena del rock nacional. Colaboró y compartió escenario con figuras como Divididos, León Gieco y La Renga, llevando el reclamo y la cosmovisión de los pueblos originarios a grandes festivales y escenarios masivos. Más allá de la música, su compromiso se extendió al cine, con participaciones en filmes de Carlos Sorín, y a la educación, creando el taller “Volver a Ser Uno” para la transmisión cultural.

La noticia de su fallecimiento generó una inmediata ola de conmoción y homenajes. El Instituto Nacional de la Música confirmó la pérdida, mientras artistas y referentes culturales lamentaron la partida de un faro y un maestro. Rubén Patagonia deja como legado una voz poderosa que, desde el arte, defendió la identidad y se erigió como un puente irremplazable entre el pasado ancestral y el futuro de la Argentina.

