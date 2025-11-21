Ensamble Dibujos estrena el disco «Elogio a la Naturaleza»: música chilena contemporánea homenajea a Gabriela Mistral en La Serena

La Asociación Cultural Mismar tiene el agrado de invitar a la comunidad al lanzamiento de su más reciente producción discográfica: “Elogio a la Naturaleza”. El evento se realizará este sábado 22 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala de Cámara del Departamento de Música de la Universidad de La Serena (ULS).

El álbum, editado bajo el sello ChileClásico, propone un fascinante recorrido sonoro que aborda la íntima relación entre la creación musical y el entorno natural, con obras de destacadas compositoras y compositores chilenos contemporáneos.

Un recorrido sonoro inspirado en el territorio

“Elogio a la Naturaleza” reúne seis piezas interpretadas por el talentoso Ensamble Dibujos, integrado por José Luis Urquieta (oboe), Victoria Vial (piano) y Pablo Pallero (percusión). La producción destaca por incluir dos estrenos absolutos comisionados especialmente para el proyecto, evidenciando el compromiso de Mismar con la nueva creación nacional.

La edición constituye un sentido homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. El título se inspira en su texto Elogio de la naturaleza, compartiendo el espíritu de contemplación y creación de la poetisa, cuyo profundo vínculo con el paisaje y la vida inspira la obra.

José Luis Urquieta, director artístico de Mismar e integrante del ensamble, destaca la emoción del proceso: “Llegar a la etapa de grabación significa cerrar un ciclo artístico completo y, al mismo tiempo, generar un valioso material de difusión para la música contemporánea chilena”.

Voces de la nueva composición

Las compositoras participantes en la producción, resaltan la importancia de este espacio para la difusión de la música actual. Valeria Valle, autora del track estreno «Aprenderme esta tierra» (2025), señala que su obra es un homenaje a la faceta de eco-poeta de Gabriela Mistral, por su conexión con el territorio.

Por su parte, Ágatha Griño, compositora del tema «Las tinieblas son también ellas lienzos» (2024), califica el proyecto como una «tremenda oportunidad artística y laboral» para explorar su mundo interno, y subraya el «importantísimo trabajo de Mismar y el Ensamble Dibujos en la difusión y exploración de la música contemporánea».

Gonzalo Godoy Marín, director ejecutivo de Mismar, enfatiza el carácter colaborativo del disco entre compositores regionales y nacionales, destacando el apoyo fundamental del Gobierno Regional de Coquimbo para su ejecución.

Gabriel García, director ejecutivo de ChileClásico, comentó: “Nuestra misión como sello se alinea con este disco… nos sentimos muy orgullosos de que exista un interés mutuo para dar a conocer la nueva música chilena que va surgiendo”.

Coordenadas

Concierto de lanzamiento disco “Elogio a la Naturaleza”.

Sábado 22 de noviembre, 19:00 horas.

Sala de Cámara del Departamento de Música de la Universidad de La Serena, (Larraín Alcalde 2843).

Entrada libre y gratuita (Se recomienda llegar con antelación).

Fuente: Laserenaonline.cl.

Gracias.