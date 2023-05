Entre lágrimas Iniesta anuncia su retiro del Vissel Kobe «de mutuo acuerdo»

El futbolista español Andrés Iniesta, anunció durante una rueda de prensa este jueves 25 de mayo que deja el club japonés Vissel Kobe, aunque descartó su retiro del fútbol asegurando que tiene muchas ganas de “seguir jugando” y de “seguir compitiendo”, por lo que continuará jugando en otro destino.

“Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos”, dijo entre lágrimas el deportista de 39 años de edad, que llegó a Japón en 2018 tras dejar el F.C. Barcelona.

Acompañado de Hiroshi Mikitani (propietario del Vissel Kobe), señaló que su salida del Vissel Kobe es de “mutuo acuerdo”, y detalló que “las prioridades del entrenador (Takayuki Yoshida) son otras, y lo respeto y lo asumo”.

“En ocasiones las cosas no se dan como uno imagina y los caminos se separan. Hay que decir adiós y no es nada fácil. Pero no es un adiós definitivo. Mi relación con el club seguirá el día que me retire. Este club es mi casa y gracias a Hiroshi Mikitani por respetar mi deseo de seguir jugando”, dijo.

Por otra parte, Iniesta recordó que “como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos”, y agregó que “sobre todo espero que Xavi esté muchísimos años de entrenador, eso sería una grandísima noticia para el fútbol”.

El veterano ha disputado 3 partidos de la J1 League y 2 de Copa en esta temporada, y según su contrato, la relación con el equipo japonés finalizaba el 31 de enero de 2024.

Entre tanto, el Vissel Kobe le agradeció los servicios prestados al español por haber “hecho contribuciones significativas al equipo”, cinco años después de su ingreso a la plantilla.

