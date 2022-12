Entrevista a Osvaldo Durán, Vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta: «esperamos que los liberen de aquí a Navidad»

A pocos días de inicios del mes de diciembre, conversamos con Osvaldo Durán Carrillo, instalador electricista, profesor de electricidad domiciliaria, padre de un preso político del denominado «caso Lo Hermida» (2020) y actualmente vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

Durante estos años, dicha organización ha trabajado arduo para liberarlos, viajando a regiones, presentando un proyecto de indulto general que posteriormente se transformó en uno de amnistía, quedando igualmente congelado en el Senado, también vía indulto conmutativo, lo que tampoco concitó los apoyos requeridos. A pesar de los intentos infructuosos, la organización de familiares ha dicho permanentemente que está por una salida política para los presos y presas de la revuelta.

Esta fue la entrevista que concedió al periódico El Ciudadano el representante de familiares de las prisioneras y prisioneros políticos en contexto del estallido social.

– A tres años de la revuelta social, ¿cuántas presas y presos políticos quedan en Chile?, ¿en qué condiciones se encuentran hoy?.

– A nivel país, el número de personas detenidas en las distintas cárceles va entre 65 a 70 personas que en estos momentos están pagando condenas por delitos por los cuales fueron imputados, que no necesariamente tienen que ver con el contexto de la protesta. Hay muchas personas que están por robo con violencia. Va a depender de cómo haya hecho el parte la policía cuando los tomó detenidos y también qué tipo de delito les hayan querido sumar, dependiendo de las defensas que hayan tenido. Muchas personas se quedaron con eso, con esa imputación. Finalmente, sus defensas fueron débiles, y bueno, ahí tenemos el resultado. Estamos hablando de muchas personas que están, como te digo, a nivel país en las cárceles. Hoy en día alrededor de entre 65 y 70 personas, cumpliendo de manera efectiva sus condenas.

A eso, también agregar que hay muchas personas que están cumpliendo sus condenas con pena mixta, que ya han logrado salir de la cárcel pero siguen firmando, es decir, hicieron la mitad de la condena o un poco menos, y el resto lo hacen firmando afuera. Muchos con libertad vigilada intensiva, que tiene controles con Gendarmería, que tiene que ver también con su entorno social, con su red de apoyo. Esa es la realidad de hoy en día para los presos de la revuelta. Castigados todos legalmente de una u otra forma por haber protestado. Obviamente que todos en pésimas condiciones detrás del encierro de una cárcel. También está el hecho del maltrato psicológico.

– Durante estos años, familiares de presas y presos de la revuelta han trabajado arduo por la liberarlos, viajando a regiones, presentado proyectos de indulto general, que posteriormente se convirtió en uno de amnistía que quedó congelado en el Senado, y también se barajó la posibilidad de un indulto conmutativo, que tampoco logró los respaldos necesarios. ¿Qué sigue?.

– ¿Qué sigue ahora?. Bueno, nosotros como asamblea siempre hemos buscado una salida política. Lo que nos va quedando ahora solamente son los indultos presidenciales y las penas mixtas para las personas que se encuentran privadas de libertad. Eso es lo que sigue ahora. Eso es lo que estamos trabajando nosotros en este momento como asamblea. Creemos que por ahí va la salida de las personas que quedan todavía encerradas, castigadas por haber protestado.

– En el Congreso, han asomado voces que niegan las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, e incluso durante la dictadura. ¿Ve viable hoy una salida política? Si fuera así, ¿cuál?.

– Bueno, no tan solo en el Congreso existe este cinismo de negar a los presos políticos. Esto es algo histórico. La derecha siempre ha negado a los presos políticos y ha negado a los detenidos desaparecidos. Así que no es algo nuevo para nosotros escuchar que se niegue o que se trate de tapar el sol con un dedo de parte de la derecha asesina que tenemos. Así que nosotros tenemos que seguir trabajando a través de la vía política, como lo había mencionado antes, en este instante lo vemos solamente a través de los indultos presidenciales (indultos particulares) y las penas mixtas.

– Nicolás Ríos y Jesús Zenteno han sido absueltos de los cargos que se les imputaban. Las familias siempre acusaron montajes e infiltrados de Carabineros actuando fuera de la ley. ¿Cree que esto marcará un precedente?, ¿analizan posibles reparaciones y/o indemnizaciones para las víctimas de montaje?.

– Respecto de las posibles reparaciones-indemnizaciones para las víctimas de montaje. Bueno, se están trabajando en este momento en una mesa de reparación. Y por otro lado, existe debate de ley en una instancia donde las personas tienen que llevar sus casos, exponer sus situaciones y de acuerdo a eso ellos evalúan si le corresponde o no le corresponde a esa persona ser indemnizado o quedar con una pensión. Y no sé cuánto va a durar eso en términos de ayuda para la gente. Es muy probable que en un próximo gobierno que fuera de derecha, eso eventualmente podrían cortarlo. Así es que lo veo como algo poco viable en el tiempo, y además los trámites se demoran demasiado. Eso ya se tenía que haber visto desde el principio en este gobierno y recién ahora lo están empezando a ver. Por lo tanto, no sé si va a ser real o no eso. Además, hay que sumar que muchas personas no quieren que sus identidades aparezcan en ningún tipo de registro, por lo tanto, tampoco van a ser beneficiadas de alguna forma con con algún tipo de ayuda para curar en parte el daño que el Estado y el gobierno les ha hecho.

– ¿Cuáles han sido las gestiones del presidente en relación a las promesas de campaña?.

– El presidente en relación a las promesas de campaña lo que hizo fue armar una mesa de trabajo, pero en las primeras diez medidas debería haber tenido la posibilidad de haber soltado a los presos políticos y la verdad es que no lo hizo. Tenemos fe, de todas maneras, que esto sí va a suceder en algún momento. No sabemos cuándo. Y bueno, esperamos que los liberen de aquí a Navidad para que puedan estar junto a sus familias.

– ¿Qué le parece la continuidad de Ricardo Yañez como Director General de Carabineros?

– La continuidad de Ricardo Yáñez claramente es una pésima señal. Es una persona que debería ser investigada y enjuiciada. Sin embargo, este gobierno lo que hizo fue dejarlo ahí. Vemos que nada ha cambiado en la policía. Las instrucciones son las mismas, las de seguir reprimiendo fuertemente. Incluso con nuevos elementos disuasivos, que son excesivos, son armas. Si bien no habrá letalidad, pero el daño es grave. Cuando fuimos nosotros para el aniversario del 18 de octubre, a mí mismo me tocó que me tiraran este líquido medio naranjo que totalmente podría ser como un gas pimienta, no lo tengo claro y me dejó quemaduras súper fuertes en la cara, en los brazos, en las orejas. Entonces, imagínate, yo andaba con una máscara. La gente que va sin eso, que va con polera manga corta. El daño no es menor. No será igual que un perdigón, pero una quemadura es algo que te va a acompañar por lo menos unos tres o cuatro días. Así que la represión sigue con nuevos elementos y de eso no hay nada, no hay castigo, no hay sanciones, no hay investigaciones, no hay nada.

– Por último, un mensaje de un padre de un preso político al pueblo chileno, latinoamericano y del mundo. ¿Qué les diría usted?.

Como familiar directo de un preso político y que también me ha tocado estar en las calles, lo que puedo decir es que el descontento social sigue igual. Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, papás, mamás que han participado de esta revuelta para poder generar cambios, sienten muchas veces que no se ha logrado nada, sobre todo las personas que todavía están en las cárceles. A nosotros nos ha tocado ir a ver a compañeros que están todavía detenidos y dicen pucha, yo quise que cambiara esto y qué gané. Ahora estoy encerrado y no cambia nada. Y esa es la verdad. No cambió todo lo que era el descontento social respecto de salud, respecto del tema de transporte, las pensiones, la educación. No ha cambiado nada. Por lo tanto, el descontento sigue ahí. Es como una olla a presión y yo creo que esto en algún momento va volver a hacer reflorecer un nuevo estallido. Antes han llamado a estos nuevos levantamientos, como el estallido 2.0, pero la verdad es que el estallido 2.0 va a ser algo mucho más grande. Si ya el estallido fue grande, lo que se venga yo creo que va a ser más grande, porque esto está acumulando presión. Hay mucha gente que se ha olvidado de esto, incluso se han olvidado de los presos. Pero esto sigue creciendo. En este momento tenemos nuevos presos y nuevas personas que han sido imputadas. Respecto de los secundarios, por ejemplo, están súper complicados, los han reprimido de manera súper fuerte y los han perseguido. Hay familiares de chicos que también son familiares de ex presos políticos de la revuelta y están sufriendo lo mismo que los presos políticos de antes. O sea, los persiguen, los siguen, les ponen el dron sobre sus casas, los andan pidiendo, los mismos fiscales quieren que tal o cual persona sea detenida. Por lo tanto, la persecución aquí no se ha acabado y el descontento no se ha acabado tampoco. Así es que en cualquier momento va a haber un levantamiento mientras los presos políticos no salgan de las cárceles. La efervescencia está, existe y esto no va a parar. Y esto no lo digo yo solamente por un tema que suena casi a poesía épica. Esto va a suceder y el gobierno no puede decir no lo vimos venir porque ya lleva muchos meses y no ha tomado la decisión por miedo a una derecha, a una derecha inquisidora, una derecha asesina, una derecha que niega, donde el negacionismo es parte del espíritu de ellos y por eso no lo ha hecho. Pero cuando se vengan a dar cuenta, quizás va a ser tarde.

Por último, agregar que las personas que están participando de las protestas, de las marchas, de las tomas de los liceos y todas las personas que siguen yendo a dignidad y que me tocó ser testigo ahora este viernes, como acorralan a la gente ahí en el Cerro Huelén, y los torean, los molestaban para que hicieran cosas, tengan cuidado, tengan mucho cuidado porque los andan siguiendo. En este momento lo que andan haciendo es acorralar y cazar a las personas para después plantearles algo y que se vayan detenidos. Lo que buscan es amedrentar, están criminalizando nuevamente la protesta y quieren que la gente a través del miedo no siga saliendo a las calles. Por lo tanto, el llamado es a tener cuidado compañeros y compañeras.

Logotipo de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.

Entrevista del reportero Cristian Hugo García a Osvaldo Durán Carrillo, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta.