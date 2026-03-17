Entrópica lanza nuevo sencillo con la colaboración de Cecilia Aguayo y Uwe Schmidt

Entrópica, artista que ha consolidado su trayectoria desde 2014 con trabajos como Ángel Malo y Sigma, oficializa el lanzamiento de su nuevo corte promocional titulado «Caviar (Basura)». Esta pieza destaca por la participación de Cecilia Aguayo, ex integrante de Cleopatras, y la producción del prestigioso compositor Uwe Schmidt, conocido globalmente como Atom™.

El nuevo material propone una inmersión en la identidad sonora y conceptual de la artista, quien en esta entrega decide explorar las «distintas capas del yo» y la distorsión de la autoimagen. A través de una mezcla que equilibra la experimentación electrónica con una carga emocional directa, el sencillo se posiciona como una propuesta crítica e intensa dentro del catálogo de la intérprete. La unión con Aguayo aporta una sensibilidad vocal que expande los límites del género, generando un diálogo creativo único en la música nacional contemporánea.

Encuentro íntimo y experimental en Bellavista

El estreno oficial en directo tendrá lugar el viernes 27 de marzo, cerrando un mes completamente dedicado a las voces femeninas en la Sala SCD Bellavista. Para esta ocasión, la apertura del evento estará a cargo de Alondra Nocturna, cuya propuesta se caracteriza por atmósferas íntimas y texturas electrónicas que invitan a una escucha atenta.

El concierto representa una oportunidad exclusiva para presenciar el debut en vivo de «Caviar (Basura)» en un formato cercano, reafirmando la vigencia de Entrópica como una voz fundamental de la electrónica en Latinoamérica.

Las entradas para la jornada ya se encuentran disponibles a través del sistema Portaltickets. El show promete ser un recorrido por la trayectoria de la artista, integrando los nuevos matices sonoros desarrollados junto a Schmidt en un ambiente diseñado para la exploración sensorial y la poética personal.

Fuente: Musicachilena.cl.

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