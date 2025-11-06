Jazmín Aguilar, intérprete de señas de la Teletón, candidata al Senado por Valparaíso:

“Es hora de interpretar las urgencias de la región”

Durante más de una década, Jazmín Aguilar fue la intérprete de lengua de señas de la Teletón, siendo la voz y las manos de miles de personas sordas en Chile. Hoy, busca llevar esa experiencia de inclusión al Senado por la Región de Valparaíso, bajo el lema “Interpretemos la Región”.

“Es hora de interpretar las urgencias de la región”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

Durante más de una década, Jazmín Aguilar fue la intérprete de lengua de señas de la Teletón, siendo la voz y las manos de miles de personas sordas en Chile. Hoy, busca llevar esa experiencia de inclusión al Senado por la Región de Valparaíso, bajo el lema “Interpretemos la Región”.

“Esta candidatura es la consecuencia lógica de tanto escuchar a quienes nunca son escuchados. Me cansé de que nos sigan mirando como la región del sacrificio. He estado en Quintero, en Puchuncaví, en cada cerro y caleta: la gente grita urgencias, pero en el Congreso se mantienen sordos. Es hora de que nos escuchen”, afirma con fuerza.

Aguilar ha recorrido la región constatando un diagnóstico claro: la riqueza que se produce no se queda en el territorio. “La gente está cansada de ver cómo los recursos se van a Santiago y no se traducen en vivienda, salud ni educación digna”, señala.

“Nuestros valles están secos, y en Quintero la gente aún lucha por respirar aire limpio. No es abandono, sino una injusticia brutal”

Advierte que la crisis ambiental y el abandono rural son temas urgentes: “Nuestros valles están secos, y en Quintero la gente aún lucha por respirar aire limpio. No es abandono, sino una injusticia brutal”. A esto suma la precariedad del turismo: “No podemos ser solo el paseo de verano de Santiago. Necesitamos empleo estable todo el año y un plan regional serio”.

Con orgullo, destaca el valor del patrimonio humano: “El verdadero patrimonio no son los edificios antiguos, sino nuestra gente: el portuario, la comerciante, el trabajador. Esa identidad debemos defenderla”.

Con esperanza, Aguilar asegura que el cariño recibido en la calle demuestra que la gente quiere un cambio de verdad. “Mi compromiso es transformar esas urgencias en leyes que mejoren la vida de nuestra gente. Es hora de interpretar a la región y construir un futuro donde nadie quede fuera”.

Relacionados

El Ciudadano

Florida campaña por las calles en Santiago

Hace 29 minutos
El Ciudadano

“¿Un parlamentario salmonero en un partido verde?”: Las duras críticas a colectividad de Mulet por candidatura a senador de Calisto 

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Oasis": La película con una inédita mirada del proceso constituyente en Chile llega al streaming

Hace 3 semanas
El Ciudadano

"¿Cómo llegamos a esto?”: Denuncian expansión descontrolada de salmoneras en áreas protegidas de la Patagonia con aumento del 3.500 %

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Día Internacional de los Parques Nacionales: Denuncian el fracaso en Chile en la erradicación de las salmoneras de áreas protegidas

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Como si Chile viviera en un vacío legal": Senador Insulza criticó a Camila Flores por prometer aplicación de la pena de muerte, abolida en 2001

Hace 1 mes
El Ciudadano

Acusaciones sin sustento contra Ley Lafkenche: Confirman que no existe un solo caso documentado de infracciones en Espacios Costeros de PPOO

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Dominga y el modelo de país: Por un desarrollo que proteja la vida

Hace 3 meses
El Ciudadano

Soundlapse: La Universidad Austral de Chile estrena instalación inmersiva revelando paisajes sonoros en transformación

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano