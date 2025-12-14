“Es política del miedo”: Califican de montaje y propaganda al estilo “nazi” el vidrio de seguridad de Kast

“Es una puesta en escena”: Califican de montaje vidrio de seguridad de Kast

En redes sociales ha circulado un video que muestra un panel de seguridad mientras es llevado rumbo a un acto político, contrastando con el de Kast.

La cuenta barricada_informativa_cl lo analizó contrastando imágenes y afirmando: «Dicen que es vidrio blindado. Pero el material ondula al moverse, es liviano y lo trasladan 2 o 3 personas a mano». Concluyó que se trata de una «puesta en escena» y de «política del miedo», señalando: «El mensaje no se dice, se muestra: ‘El país es tan peligroso que necesito protegerme de ustedes».

Señalan: No es seguridad real. Es puesta en escena.Y esto no es nuevo. Joseph Goebbels, ministro de propaganda N4Z1, sistematizó principios que aún hoy se estudian en comunicación política: 🔴 Exagerar la amenaza. 🔴 Instalar un peligro permanente. 🔴 Repetir el mensaje hasta que parezca verdad. 🔴 Presentarse como el único “protector” frente al caos. El panel transparente no protege el cuerpo, protege el relato. El mensaje no se dice, se muestra: “El país es tan peligroso que necesito protegerme de ustedes”. Eso es política del miedo. Y el miedo siempre cumple la misma función: que la gente entregue derechos a cambio de una falsa sensación de orden. Cambian los materiales. Cambian los escenarios. Las técnicas de propaganda siguen siendo las mismas. La historia ya nos enseñó a dónde conduce gobernar desde el miedo.No caigamos otra vez”.

Por su parte, el perfil verificador Bot Checker CL respondió con una publicación titulada «Hasta el ‘vidrio blindado’ era falso». Su afirmación principal fue: «Construyó una campaña en base a mentiras. Si de verdad tuviera tanto miedo a un atentado como dice, no habría puesto un acrílico chino».

Su publicación contrastaba dos imágenes con la leyenda: «Arriba: el plástico de Kast. Abajo: un vidrio blindado real».

Hasta el "vidrio blindado" era falso.



Construyó una campaña en base a mentiras. Si de verdad tuviera tanto miedo a un atentado como dice, no habría puesto un acrílico chino.



Arriba: el plástico de Kast

Abajo: un vidrio blindado real.



— Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) December 14, 2025

El episodio muestra cómo un elemento material se convierte en el centro de un debate público que cuestiona la autenticidad de los símbolos por este sector de la ultraderecha.