«Es un tipo de muy pocas luces, por supuesto que es súper peligroso»: Directora del documental sobre el Opus Dei habla de Luis Silva

En medio de la polémica que se ha desatado debido a las enmiendas presentadas por el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, la directora del documental «Opus Dei: Una cruzada silenciosa», Marcela Said, se refirió en duros términos a una de las figuras prominentes de la colectividad: el consejero y jefe de la bancada republicana Luis Silva.

En entrevista con Matilde Burgos para CNN Chile, la multipremiada directora nacional recordó su experiencia entrevistando a Luis Silva en el marco de su documental sobre la influencia del Opus Dei en nuestro país. En dicha película -que puede ser vista de forma gratuita en YouTube-, el entonces estudiante de Derecho en la Universidad Católica conversa con entusiasmo su visión religiosa con la cineasta.

«Mi convicción de que yo puedo aportar mucho en política es mucho más fuerte desde que soy numerario. Si tú también te metes en el trabajo de cualquier numerario que se empeñe por ser santo de verdad, el trabajo está bien hecho. Entonces, uno podría pensar que, efectivamente, hay un afán por conquistar el mundo, pero eso es solamente la consecuencia de querer hacer un trabajo bien hecho para Dios», señala Silva en esa entrevista.

«¿Por qué me quiero dedicar a la política? Por una cuestión de fondo, cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente por lo menos, que es que somos muy estatistas. Esperamos todo del Estado, aunque el Estado nos dé poco. Lo conseguimos todo, esperando todo de las instituciones. No nos damos cuenta, me incluyo, del poder que tenemos en nuestras manos, de lo que somos capaces de hacer. Me gustaría ser político para eso. No para… Bueno, obviamente que para influir también lo más posible en las leyes, o sea, que sean de acuerdo con la moral», agrega.

23 años más tarde, la directora del documental recordó su entrevista con Luis Silva y se refirió al ahora militante republicano como un «soldado del Opus Dei» cuya agenda política responde solo a la orden religiosa.

«Es un tipo de muy pocas luces Luis Alejandro, por supuesto que es súper peligroso. El problema es que él es miembro numerario del Opus Dei, ni siquiera estamos hablando de alguien como Joaquín Lavín, que era miembro supernumerario, es decir que es gente que toma lo mejor de la obra y ya. No, él (Silva) es un soldado del Opus Dei, él tiene una agenda y esa agenda está dictada por el Opus Dei. Esa agenda es una agenda valórica, que tiene que ver con no a cualquier tipo de aborto, ellos no aceptan la homosexualidad, es gente extremadamente conservadora», señaló.

«Yo no lo creo nada. Nada viene de él. Él es una persona que repite un discurso, que fue entrenada para esto. Hay que entender que él es la cara visible del Opus Dei aquí en Chile», añadió.

A continuación te dejamos la entrevista completa a Marcela Said en CNN Chile. Puedes ver el momento en que habla sobre Luis Silva a partir del minuto 24:20.