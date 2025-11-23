Escándalo en Curanilahue: Filtran video íntimo de concejal RN donde se le vería consumiendo drogas

Un video íntimo muestra al concejal de Curanilahue, Pedro Cuevas, consumiendo presuntas drogas y manteniendo relaciones con un extranjero, a quien habría ofrecido trabajo y una casa. La exalcaldesa Burgos exigió su renuncia y una destitución inmediata por conducta incompatible con su cargo, según informó Sabes.cl.

Autor: Seguel Alfredo
Escándalo en Curanilahue por video de concejal RN en encuentro íntimo

Imagen: Difusión Sabes.cl

Un escándalo de graves proporciones conmociona a la comuna de Curanilahue tras la filtración de un video que compromete al concejal Pedro Cuevas. De acuerdo con la información publicada por Sabes.cl, el material, difundido masivamente durante la tarde de este sábado 22 de noviembre, mostraría al edil en una situación íntima con un ciudadano extranjero, a quien supuestamente le habría ofrecido trabajo aprovechando su cargo municipal.

El polémico registro visual, detallado por Sabes.cl, presenta dos escenas particularmente graves. En la primera, se aprecia al concejal Cuevas sosteniendo una bolsa con presuntas sustancias ilícitas, las cuales consumiría junto a su acompañante. Posteriormente, el video muestra a la autoridad manteniendo relaciones sexuales con la misma persona que estaría grabando la escena, lo que intensifica la gravedad de los hechos.

La controversia se ve agravada por una denuncia anónima recibida en la página de Facebook Alerta Noticias, citada por la fuente. Dicha denuncia señala que Sabes.cl recogió las acusaciones de que Cuevas no solo habría ofrecido un empleo, sino que también le habría prometido una casa al ciudadano extranjero a cambio del encuentro, utilizando indebidamente su posición dentro del concejo municipal.

Frente a la situación, la exalcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, se refirió públicamente al caso. Burgos manifestó haber tomado conocimiento del video y calificó la conducta del concejal como «absolutamente incompatible con su cargo». Más allá del morbo, la exautoridad enfatizó su preocupación por la imagen de la comuna y exigió la «renuncia inmediata» de Cuevas, además de solicitar al alcalde y al consejo municipal que inicien «rápidamente el proceso de destitución» y adopten medidas para eliminar el registro de las redes sociales.

