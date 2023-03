Escuchar para sumar

Por Claudio Sepúlveda

La política son percepciones. Cada persona tiene su propia percepción. Existen diferentes percepciones de la realidad social. Diferentes percepciones de nuestro malestar. Diferentes percepciones de la búsqueda de la solución. En general, las personas tienen diferentes percepciones de lo que sucede a su alrededor. No obstante, se pueden detectar problemas comunes que tiene la gente porque padecen el mismo malestar y viven la misma realidad social. Estas percepciones comunes requieren una solución institucional.

Esta es la esencia de la política institucional: la transformación de las demandas sociales en políticas públicas para la ciudadanía. Esta cuestión pasa por varias etapas y cada vez el entramado institucional es más complejo para darle salida. Por eso, existe una concepción generalizada por parte de algunas personas que siempre han ostentado el poder de delegar las funciones políticas a sus representantes públicos. Y, de ahí, muchos han hecho una “profesión” la política institucional.

Me niego a pensar la política institucional en esos términos. La política institucional tiene que trascender esa máxima de un voto cada cuatro años. Mi deber como representante público es atender a las necesidades y demandas sociales de nuestra gente, de Renca. Y, por otro lado, hacer el análisis oportuno para su consideración, para aportar al debate de la gestión de nuestro Alcalde Claudio Castro, y luego, tomar decisiones e implementar políticas públicas. Este ejercicio político solo se puede hacer entre todas las vecinas y todos los vecinos de Renca.

El valor de escuchar parece que ha perdido terreno en los últimos años en la política institucional. No solo la palabra del representante público tiene que estar presente en el diálogo político. En estos dos años, he aprendido que no solo basta con ser cercano a la gente, hay que escucharla también. Un buen ejemplo es cómo se confeccionó el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchando los problemas de la gente, dialogando con las clases populares, compartiendo pareceres e impresiones. Solo así se puede conseguir una solución común al malestar que padecemos las vecinas y los vecinos.

Nuestra primera “comunidad social” es la municipalidad y, en nuestro caso, Renca es ese espacio. Nuestra principal tarea es implicar a la ciudadanía en la participación de las labores de mejora de nuestro municipio. Esto es esencial para generar un marco de convivencia de nuestra comunidad. De esta forma, conseguiremos ser mejores conocedores de la realidad social que viven nuestras vecinas y vecinos. Nuestra motivación es el bienestar de la gente de Renca, pero esto sólo pasa si escuchamos sus problemas y necesidades.

En definitiva, mi compromiso ciudadano e institucional es impulsar una ruta de escucha popular para saber cuáles son las demandas sociales en los diferentes barrios. Así podremos batallar para que la resolución de los problemas se haga realidad. Desde mi concejalía, estamos diseñando el programa Escuchar para Sumar. El principal objetivo es tener una serie de encuentros con la gente de los diferentes sectores de Renca. En tiempos convulsos, el diálogo se convierte en una tarea primordial en política. La escucha de los problemas sociales de las vecinas y vecinos será un punto clave para sumar voluntades de cambio en nuestra municipalidad.

Por Claudio Sepúlveda

Concejal de la comuna de Renca.