España planea una Navidad con reuniones de máximo 6 personas y toque de queda a la 1 de la mañana

El Gobierno de España propondrá a las regiones del país un plan para las festividades de Navidad que prevé limitar las reuniones y comidas familiares a seis personas y retrasar el toque de queda nocturno a las 01:00 hora por Nochebuena y Fin de Año, los días 24 y 31 de diciembre.

El Ejecutivo presentará el borrador de este protocolo sanitario para la Navidad, que adelantó el diario El Mundo, en la reunión del Consejo Interritorial con los representantes de Sanidad de las Comunidades Autónomas esta semana.

“Esta temporada navideña debemos considerar modificaciones en los planes navideños para reducir la propagación de covid-19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras”, recoge el documento.

El plan contempla que el confinamiento nocturno que aplica cada región se mantenga durante todo el período de fiestas, con excepción de los días de Nochebuena y Nochevieja, cuando las restricciones de movilidad por el covid-19 serán de las 01:00 a las 06:00 de la mañana.

No obstante, las celebraciones se limitarán a un máximo de seis personas que no convivan juntas, bajo la recomendación de que los ciudadanos no se relacionen fuera de sus grupos de contacto habituales.

El borrador del Gobierno de Pedro Sánchez aconseja que las reuniones sociales se hagan en el exterior y que se mantengan las medidas de higiene para prevenir contagios, como el uso de mascarilla, la ventilación de espacios y la distancia física.

También pide evitar todos los viajes que no sean estrictamente necesarios y recuerda que para volver del extranjero es obligatorio presentar un PCR negativa hecho en las 72 previas a la llegada a España.

El protocolo hace hincapié en la vuelta de estudiantes universitarios a sus hogares, de los que alertan que “si no cumplen las medidas de prevención, suponen un potencial riesgo para los miembros de la unidad familiar”.

El borrador también advierte contra la celebración de eventos multitudinarios como las cabalgatas de Reyes y pide que las regiones apliquen límites de aforo para los mercadillos navideños.

“Es importante establecer un marco común y claro de medidas que favorezca que las recomendaciones se hagan de una forma clara, consensuada y coordinada, además de lo más anticipada posible, para que haya tiempo suficiente para que la población se organice”, precisa el Gobierno español.

El objetivo de la propuesta de un plan nacional es “planificar unas Navidades diferentes sin quitarles el alma y el espíritu que las hace una de las fiestas más apreciadas por la ciudadanía”, concluye el texto.

Fuente: Sputnik

