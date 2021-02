Española recorre más de 3.500 kilómetros alrededor del mundo en favor de la esclerosis múltiple

La española Clara Ruiz se ha propuesto recorrer los destinos más remotos e insólitos del planeta con un proyecto personal y solidario: cada kilómetro recorrido contribuye a la investigación de la esclerosis múltiple.

La analista financiera decidió cambiar las tablas de Excel y las comodidades de una oficina por unas zapatillas de correr, para hacer lo que más le gusta: correr y viajar, reseñó el diario El Mundo.

En octubre de 2019 vio materializado su sueño, con Kilómetros para el mundo, un proyecto personal que la llevaría a distintos rincones del planeta aunando deporte y aventura: Ruiz corre en etapas de unos 15 kilómetros al día dando visibilidad a través de su web y de las redes sociales (@kilometrosparaelmundo) a la diversidad de culturas con las que se topa en su camino.

Su iniciativa arrancó en Nepal y ya la ha llevado por medio mundo. Por el momento, ha visitado doce países y lleva corridos más de 3.500 kilómetros (“viajo de un país a otro en avión”, aclara).

Clara Ruiz comparte cada una de sus travesías por las redes sociales. Foto : Kilómetros por el Mundo.

Tras Katmandú llegaron la India, Camboya, Myanmar y Tailandia. “Con la covid-19 quedé atrapada en una isla paradisíaca tailandesa pero pude reinventarme y seguir”, apunta. La pandemia alteró sus planes y tuvo que dejar Asia para volver a Europa.

Viajar durante la pandemia

“Tuve que reinventarme y empecé a recorrer los Balcanes. Cada vez que viajo a otro país tengo que cerciorarme de las restricciones que se aplican para no llevarme sustos y cambio de ruta muchas veces. Pero también tiene su cara positiva: ahora viajar es mucho más auténtico porque te encuentras muy pocos turistas. Además, los locales te cuidan mucho. Tanto con los precios, que son más bajos, como con las atenciones, que son más personalizadas”.

En Europa del Este atravesó a la carrera Croacia, Eslovenia, Serbia , Montenegro (“aquí encontré mi sitio preferido de los Balcanes: la bahía de Kotor”), Albania y Macedonia, “donde pasé las Navidades rodeada de nieve”. Ruiz se encuentra ahora en Turquía.

“Desde aquí me iré a Grecia o a Georgia. Con estos tiempos, ¿quién sabe?. Y después, ¿por qué no cruzar el Atlántico y empezar a correr por las Américas? “, continúa.

Aunque su aventura arrancó en solitario, cada vez se encuentra con más gente que le sigue el ritmo. “Tanto amigos como familiares me han acompañado en varias etapas. Además, en los hostels donde me suelo alojar es habitual conocer viajeros y ponerse de acuerdo para hacer algo juntos. Es lo bueno de no tener muy planificados los destinos. Y cuando sale bien (casi siempre), procuramos reencontrarnos más veces”.

No le falta optimismo a Ruiz, que pese a la pandemia está disfrutando de esta aventura sin mayores contratiempos.”Mis kilómetros corridos no suelen ser complicados, más allá de perderme un poco más de lo previsto en la ruta, quedarme alguna vez sin batería en el móvil (y sin GPS para orientarme) o que oscurezca o llueva de sopetón”.

El objetivo de Ruiz a corto plazo es correr otros 3.000 kilómetros antes de saltar al continente americano. Foto: Kilómetros por el Mundo.

De hecho, su mayor reto en estos momentos es poder seguir con Kilómetros para el mundo: “Se me van a acabar antes los fondos que la energía para llevarlo a cabo. Así que estoy buscando financiación externa: patrocinadores a los que les guste lo que hago y a quien yo les pueda ayudar publicitando sus marcas de manera diferente. Espero encontrarlos pronto”.

Y es que Ruiz corre además con un fin altruista. “Empecé a colaborar con la Fundación Gaem, en mayo, cuando aislada en Tailandia por la pandemia decidí darle un contenido solidario a mi proyecto. Ellos tienen una iniciativa, #YoDoyMisPasos, que cuadraba mucho con Kilómetros para el mundo. Consiste en donar los kilómetros recorridos (corriendo, en bici o andando) a través de una aplicación, y esos kilómetros los transforman en dinero a través de empresas patrocinadoras para la investigación de la esclerósis múltiple.

Cuando nos pusimos en contacto, me hicieron automáticamente embajadora ¡porque yo hago un montón de kilómetros! Ya llevo donados con ellos más de 2.000″, apunta.

El objetivo de Ruiz a corto plazo es correr otros 3.000 kilómetros antes de saltar al continente americano. Quien se anime a acompañarla, encontrará más información sobre su proyecto en kilómetrosparaelmundo.com.

