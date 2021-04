Especialista Tatiana Nepómniaschij: «Constantemente monitoreamos la eficiencia de EpiVacCorona contra diferentes cepas»

Tatiana Nepómniaschij, subdirectora del centro Véktor, que desarrolló la vacuna rusa EpiVacCorona, ha contado que este fármaco fue creado a partir de la plataforma tecnológica peptídica, a diferencia de la vacuna del Instituto Gamaleya, que fue elaborada a partir de un vector viral; y de la vacuna del Instituto Chumakov, que fue creada usando la técnica clásica y que contiene el coronavirus inactivado.

Según Nepómniaschij, esta tecnología «significa que su componente activo está formado por tres péptidos, tres pequeñas partes de la proteína superficial S del coronavirus que escogimos con ayuda de simulación por computadora». Asimismo, la subdirectora explica que los especialistas escogen «estos péptidos deliberadamente de las regiones menos inmunodominantes de la proteína». Por su parte, «estos péptidos están incorporados a la proteína portadora que en este caso es la proteína N del coronavirus que también sirve de fuente adicional de epítopos de las células T».

Tres líneas de protección

Además, Nepómniaschij añade que la vacuna crea tres líneas de protección «la primera consiste en formar una reserva de anticuerpos que impiden que la proteína S del virus se una al receptor celular» aseguró.

En caso de que la primera línea de protección sea superada, entonces interviene la segunda línea de protección. «Las dos segundas reservas de anticuerpos, la segunda y la tercera, que se forman contra los siguientes dos péptidos, o sea, contra el llamado péptido de fusión», nota la especialista. Para entrar en la célula, el virus tiene que fusionar su membrana con la membrana de la célula, así el contenido del virus se puede introducir dentro. Según la subdirectora, los anticuerpos desarrollados por la vacuna impiden esta fusión.

«Si esta línea de protección tampoco funciona, entonces se activan tanto la respuesta inmune celular, como la respuesta inmune humoral, y la célula infectada es destruida, impidiendo que el virus se reproduzca e infecte las células vecinas sanas», concluye Nepómniaschij.

La EpiVacCorona resulta eficaz contra todas las cepas del coronavirus

«Constantemente monitoreamos la eficiencia de nuestra vacuna contra diferentes cepas a base de las secuencias del coronavirus que circulan en el territorio de la Federación de Rusia», destaca la especialista. «Por el momento, ninguna mutación ha entrado entre los péptidos que hemos seleccionado. No tenemos ninguna razón para considerar que la vacuna no funcione o no sea efectiva, porque todos los datos experimentales que tenemos demuestran que la vacuna es eficiente», añade la científica.

La vacuna EpiVacCorona es de un componente y se aplica en dos inyecciones, con un intervalo de 21 días. La inmunidad se desarrolla aproximadamente a los 21 días de la segunda dosis, a los 42 días de la primera inyección. En todo este tiempo el vacunado debe tomar todas las precauciones posibles para no enfermar, porque aún no está protegido.

Condiciones de almacenamiento y volúmenes de producción

Además, la vacuna se conserva y se transporta a una temperatura entre 2 y 8 grados sobre cero. Por lo tanto, se pueden usar las vías logísticas existentes de manera que la vacuna pueda llegar a las poblaciones más alejadas donde sería complicado llevarla a 20 o 70 grados bajo cero como es el caso de algunas vacunas extranjeras.

«Por el momento, hemos logrado producir unas 800.000 dosis, de ellas más de 200.000 fueron para la población civil», comenta la subdirectora. «En abril llegaremos a 1.500.000 dosis, en mayo, a 3.000.000 y para mediados del año serán 5.000.000 dosis mensuales», detalla.

