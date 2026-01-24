“Esta es la responsabilidad de la minera Aclara y las forestales”: Pobladora de Lirquén denuncia que son zona de sacrificio

Una pobladora de Lirquén, tras el incendio devastador, responsabiliza a minera y forestales. Declara al sector "zona de sacrificio" y pide ayuda práctica, no política, para reconstruir la comunidad casi completamente destruida: “Más del 90 %” señala. El llamado fue recogido por Radio Kurruf.

“Esta es la responsabilidad de la minera Aclara y las forestales”: Pobladora de Lirquén denuncia que son zona de sacrificio
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Lirquén en cenizas: comunidad responsabiliza a empresas extractivas y pide ayuda sin intermediarios políticos

En un emotivo llamado, una pobladora de Lirquén, sector afectado por un severo incendio, solicitó apoyo comunitario para la reconstrucción del lugar, el cual quedó totalmente arrasado por las llamas. En declaraciones recogidas por Radio Kurruf, la residente atribuyó la responsabilidad del desastre a empresas del rubro extractivo.

“Esta es la responsabilidad de la minera Aclara, las forestales, esta es una zona de sacrificio. Perdimos todo, se perdieron vidas, se perdieron casas, se perdió una comunidad; en un 90% Lirquén está muerto. Hay que empezar prácticamente de cero”, afirmó la fuente a la emisora local.

Con un llamado a la unidad vecinal, destacó que la reconstrucción recaerá en la propia comunidad: “¿Quién se va a levantar aquí? La gente del pueblo, con el esfuerzo de cada uno y de todos los lirqueninos”. Además, hizo un vehemente pedido de ayuda directa y concreta, distanciándose de intereses políticos o empresariales.

“Queremos ayuda, de manos, colaciones. No queremos política, no queremos empresas extractivistas que vengan a saquear más de lo que ya saquearon. Necesitamos la ayuda y todas las buenas energías, que vengan por favor y no terminar más agotados que lo que estamos. Toda la ayuda que venga va a ser bien recibida”, concluyó.

La comunidad enfrenta ahora el colossal desafío de recuperar lo perdido y reconstruir sus vidas desde los cimientos.

Para ver el testimonio completo, puede acceder al video de Radio Kurruf.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

"Estamos conmocionados (…) es urgente superar el modelo forestal": Camila Arriagada, ex Core del Biobío, habitante de Penco Lirquén

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Camila Arriagada Reveals 'Out of Control' Catastrophe in Penco-Lirquén, Calls for Urgent Reform of Forest Management

Hace 6 días
Seguel Alfredo

«Se quemó el parque, se quemó donde se quiere instalar la minera»: denuncia desde Penco en medio del fuego que arrasó bosque de Queule

Hace 6 días
Seguel Alfredo

"Se detuvo por unos naranjillos": Kast insiste en defensa de Aclara y su proyecto de tierras raras (video)

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Wildfire Devastates Penco: Community Claims Fire Raged Near Site Planned for Mining Project

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Incendios forestales: Tragedia que el Estado sigue tratando como emergencia y no como factor estructural de la política pública

Hace 2 días
Seguel Alfredo

“Amor por el territorio”: Desde Penco convocan a una gran marcha contra proyecto minero de tierras raras de empresa Aclara

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Numerosas viviendas han sido afectadas por el fuego y miles de evacuados

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Catástrofe por incendios forestales en Chile: Nuevamente el modelo de la industria forestal en la palestra

Hace 6 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano