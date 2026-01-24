“Esta es la responsabilidad de la minera Aclara y las forestales”: Pobladora de Lirquén denuncia que son zona de sacrificio

Lirquén en cenizas: comunidad responsabiliza a empresas extractivas y pide ayuda sin intermediarios políticos

En un emotivo llamado, una pobladora de Lirquén, sector afectado por un severo incendio, solicitó apoyo comunitario para la reconstrucción del lugar, el cual quedó totalmente arrasado por las llamas. En declaraciones recogidas por Radio Kurruf, la residente atribuyó la responsabilidad del desastre a empresas del rubro extractivo.

“Esta es la responsabilidad de la minera Aclara, las forestales, esta es una zona de sacrificio. Perdimos todo, se perdieron vidas, se perdieron casas, se perdió una comunidad; en un 90% Lirquén está muerto. Hay que empezar prácticamente de cero”, afirmó la fuente a la emisora local.

Con un llamado a la unidad vecinal, destacó que la reconstrucción recaerá en la propia comunidad: “¿Quién se va a levantar aquí? La gente del pueblo, con el esfuerzo de cada uno y de todos los lirqueninos”. Además, hizo un vehemente pedido de ayuda directa y concreta, distanciándose de intereses políticos o empresariales.

“Queremos ayuda, de manos, colaciones. No queremos política, no queremos empresas extractivistas que vengan a saquear más de lo que ya saquearon. Necesitamos la ayuda y todas las buenas energías, que vengan por favor y no terminar más agotados que lo que estamos. Toda la ayuda que venga va a ser bien recibida”, concluyó.

La comunidad enfrenta ahora el colossal desafío de recuperar lo perdido y reconstruir sus vidas desde los cimientos.

Para ver el testimonio completo, puede acceder al video de Radio Kurruf.