Estado de Chile desconoce fallo internacional que obliga a indemnizar a diario El Clarín por expropiación en dictadura

La Corte Suprema escuchó este martes los alegatos de los querellantes y la defensa respecto al caso Clarín, el popular periódico nacional que fue cerrado y expropiado durante la dictadura cívico-militar. La fundación española Presidente Allende y los familiares de Víctor Pey, el exdirector del diario, buscan que el Estado concrete la indemnización que fue resuelta hace años en un arbitraje internacional.

Cabe recordar que el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial destinado a arbitrar disputas entre gobiernos y capitales extranjeros, ya había condenado al Estado de Chile en 2008 a indemnizar a la Fundación Presidente Allende y a Víctor Pey por violar el Tratado entre Chile y España de Protección Recíproca de Inversiones.

Pese a esto, durante su alegato ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado desconoció dicho fallo y solicitó al máximo tribunal rechazar los recursos presentados por los demandantes, una decisión que fue calificada de «lamentable» por parte de la familia de Víctor Pey.

«Lo que nos vuelve a sorprender es que el Estado de Chile, pese a sentencias firmes dictadas por el CIADI, siga desconociendo que sobre él pese una condena por denegación de justicia y de discriminación y que sobre él pese la obligación de compensar. Eso es sorprendente, pero estamos seguros de que la Corte, revisando los antecedentes, podrá constatar de que eso no se ajusta a la realidad y que se va a restablecer el derecho», declaró tras los alegatos el abogado de la fundación Presidente Allende, Víctor Araya.

Por otro lado, Coral Pey, hija de Víctor Pey y heredera de El Clarín, recalcó la importancia que tiene el caso Clarín en el debate por la libertad de expresión y la desconcentración de los medios de comunicación en Chile:

«(El Clarín) fue el medio más popular, el más leído, el más importante de los años 70 en adelante hasta que llegó la dictadura. Yo insto a la ciudadanía a que el caso de Clarín no pase al olvido, porque tiene que ver con la desconcentración de los medios, con la democratización de los medios, con la pluralidad de pensamiento. Aquí existe una dictadura mediática que esperamos que no siga existiendo. Esperamos que la Corte Suprema no respalde un decreto hecho en dictadura, porque eso sería absolutamente inmoral», declaró.

«Nosotros esperamos que el gobierno reconozca como víctima a mi padre y reconozca como víctima a la Fundación Presidente Salvador Allende por no poder acceder al medio requerido. Pero además esperamos que haya una situación favorable para poder sentarse a conversar sobre una causa que es profundamente justa. Esperamos que esto (el fallo de la Corte Suprema) sí sea favorable y si no, como dijimos, vamos a seguir luchando hasta que lo sea», sentenció.