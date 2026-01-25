Webinar Internacional Vincula a Industria Salmonera en Chile con Tecnología y Agencias del Estado de Israel

Webinar organizado por Israel y gremios chilenos promovió alianza tecnológica para la salmonicultura. La israelí AquaculTech, dependiente de varios ministerios de ese Estado, cuestionado globalmente por el genocidio en Gaza, presentó su ecosistema de innovación. Empresas israelíes ofrecieron soluciones en IA y automatización, buscando a Chile como laboratorio de validación para mercados globales.

El webinar internacional «Innovación y Sustentabilidad para la Industria del Salmón» se realizó recientemente como una iniciativa de la Misión Comercial de Israel en Chile, en conjunto con el Club de Innovación Acuícola de Chile, Innova Puerto Montt y el Instituto de Exportación de Israel.

Según la cobertura del portal especializado vinculado a los intereses de la industria acuícola, SalmonExpert, el evento reunió a actores del ecosistema acuícola chileno con startups y empresas tecnológicas israelíes. Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola, presentó la visión local, destacando los casi 50 años de desarrollo del sector y su posición como segundo productor mundial de salmón atlántico, un dato ampliamente difundido por la Industria. El evento fue concebido como un punto de partida para alianzas tecnológicas y pilotos de largo plazo.

Desde Israel, la intervención central correspondió a Roni Sussman (también citada como Roni Hochman Sussmann en el sitio web MundoAcuicola), directora ejecutiva de AquaculTech Israel. Sussman detalló la naturaleza y objetivos de esta plataforma.

Cabe destacar que, Aquacul Tech, es una iniciativa conjunta del Ministerio de Economía e Industria, el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria, el Ministerio del Néguev, Galilea y Resiliencia Nacional, la Autoridad de Innovación de Israel y el Instituto de Innovación de Israel, todos organismos dependientes del Estado de Israel, cuestionado en términos globales por el control ideológico del sionismo, el genocidio en Gaza y el intervencionismo en zonas de la Patagonia de Chile y Argentina.

Sussman explicó que la entidad «conecta a todo el ecosistema, desde estudiantes e investigadores hasta empresas, startups, inversionistas y proveedores de servicios, con el objetivo de crear un entorno innovador capaz de abordar los desafíos de la acuicultura a nivel global».

El discurso estratégico

La representante de AquaculTech fundamentó el interés israelí en Chile. Citada textualmente por SalmonExpert, Sussman afirmó: «Israel ha desarrollado capacidades muy fuertes en gestión del agua, sensores, automatización y biotecnología aplicada. Chile, por su parte, tiene una industria acuícola madura, de escala global y con desafíos reales que requieren soluciones avanzadas. Esa combinación hace que la cooperación tenga mucho sentido».

En la misma línea, según MundoAcuicola, enfatizó que el interés «no se limita a la venta de tecnología, sino a construir asociaciones de largo plazo, donde las soluciones puedan ser validadas en condiciones productivas reales y luego adaptadas a otros mercados», mientras SalmonExpert resalta en su publicaciónel interés de: “socio estratégico para el desarrollo y escalamiento de tecnologías acuícolas”.

Estas declaraciones explicitan la visión de Chile como un laboratorio de validación para tecnologías desarrolladas bajo el alero de ministerios israelíes.

El webinar, según las publicaciones, sirvió como vitrina para al menos siete empresas israelíes cuyos desarrollos están alineados con las capacidades promovidas por el ecosistema de AquaculTech. BlueGreen Water Technologies presentó soluciones para control de floraciones algales, mientras que VBact, representada por su CEO Oz Bornstein, mostró un sistema de monitoreo microbiológico en tiempo real con IA. Bornstein declaró, según MundoAcuicola: «Con nuestra tecnología de imágenes y algoritmos de inteligencia artificial podemos detectar y monitoriar la contaminación microbiana en tiempo real, de forma continua, automática y sin reactivos». Otras empresas presentes fueron GoSmart (acuicultura de precisión con visión computacional), BioCastle (tratamiento de agua), Bioled (iluminación inteligente), InnoValley (sistemas cerrados) y Mariculture Systems. Esta última, representada por su CEO Yaron Bar-Tal, expresó interés en «establecer alianzas con actores locales en Chile para implementar esta tecnología» de cultivo offshore, según el mismo portal.

Los organizadores concluyeron que el evento fue el inicio de una estrategia de largo plazo. La Misión Comercial de Israel en Chile, citada por SalmonExpert, destacó que el sector acuícola nacional se posiciona como un «laboratorio natural para validar, escalar y adaptar soluciones con proyección hacia otros mercados internacionales». Se programaron reuniones individuales posteriores entre los expositores israelíes y los actores chilenos. La narrativa, difundida por portales vinculados a la industria, proyecta el encuentro como una oportunidad para «acelerar la innovación aplicada y fortalecer la competitividad de la salmonicultura chilena» mediante una cooperación sostenida con el ecosistema tecnológico israelí, del cual AquaculTech es su brazo articulador estatal.

Patagonia en disputa: denuncias revelan expansión salmonera, daño ambiental y captura de espacios marinos

Estas alianzas, surgen asimismo en medio de una serie de cuestionamiento a la industria en Chile. La sobreproducción de salmones —práctica reiterada y sancionada— ha sido señalada por comunidades y sectores científicos como una de las principales fuentes de daño ambiental. El caso de Australis Mar, que reconoció producir 80 mil toneladas por sobre lo autorizado, y el prontuario de la transnacional Nova Austral, con procesos penales suspendidos condicionalmente, reflejan una conducta estructural. Expertos advierten impactos severos en fondos marinos, anoxia y contaminación, incluso al interior de áreas protegidas de la Patagonia.

Datos oficiales de Sernapesca y estudios de la Universidad Austral de Chile indican que el 42% de las concesiones salmoneras opera dentro o en colindancia de áreas protegidas. Organizaciones agrupadas en la campaña Defendamos Patagonia denuncian la existencia de 428 concesiones en estos territorios, calificándolos como “zonas de sacrificio salmonero”. Se reportan toneladas anuales de antibióticos, eventos masivos de mortalidad —como las 5.000 toneladas de peces muertos en el fiordo Comau en 2021— y afectación directa a ecosistemas únicos, hechos que se han repetido en otras zonas de la Patagonia.

En la última década, se han escapado más de 5,4 millones de salmones desde centros industriales, especie exótica depredadora que amenaza la biodiversidad marina, según cifras oficiales citadas por Defendamos Patagonia. A ello se suma el reporte de Interferencia-Terram, que revela que 587 concesiones acuícolas —cerca del 40%— están hipotecadas a bancos nacionales e internacionales, con compromisos por miles de millones de euros, lo que dificulta su caducidad. Comunidades y organizaciones advierten que el conflicto salmonero ya no es solo ambiental, sino también social, cultural y de soberanía, con impactos cada vez más visibles en la Patagonia chilena, incluyendo la muerte de 84 personas trabajadoras de la industria acuícola en los últimos 12 años, según reporte de Ecoceanos.

Por su parte, organizaciones territoriales y comunidades indígenas han denunciado que la industria salmonera ha intensificado campañas de desinformación contra los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), en un contexto de intentos por modificar la Ley Lafkenche. Líderes y dirigentes de comunidades así como expertos, advierten que los cambios propuestos afectarían derechos ancestrales, dando más luz verde a una descontrolada expansión de la industria salmonera. Solo entre 2023 y 2024 se han iniciado más de 70 procesos sancionatorios contra empresas del sector, evidenciando un conflicto que se agudiza con el paso de los años.