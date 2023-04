«Estamos perdiendo nuestro estándar monetario y terminaremos en la Tercera Guerra Mundial»: Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el mundo no está lejos de que estalle una Tercera Guerra Mundial y criticó a la Administración de su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, por su política exterior y por su poca capacidad para enfrentar los problemas internos del país.

El republicano que desea llegar nuevamente a la Casa Blanca advirtió que Washington terminará involucrado en un conflicto bélico de escala global gracias a las acciones del actual mandatario, Joe Biden.

«Estamos perdiendo nuestro estándar monetario y terminaremos en la Tercera Guerra Mundial con esta gente perversa, pero muy estúpida, a cargo», escribió el expresidente en la red social Truth Social, que impulsó luego de ser dado de baja de Twitter.

«¿Podría alguien explicarle a Biden que MAGA significa Make America Great Again? Lo creas o no, él no lo sabe. Tampoco entiende que ahora somos una nación en quiebra, una nación en declive», posteó el también empresario multimillonario.

El republicano también aprovechó su mensaje con motivo de Pascua para criticar duramente al presidente Biden y reiterar sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral en 2020.

«Felices pascuas a todos, incluso a los que sueñan infinitamente con destruir nuestro país porque son incapaces de soñar en otra cosa, a los que son tan incompetentes que no se dan cuenta que tener una frontera y un muro poderoso es algo bueno», escribió el exmandatario.

«Y a todos esos débiles y patéticos, demócratas de izquierda radical, socialistas, marxistas y comunistas que están matando a nuestra nación, recuerden: ¡Volveremos!», agregó.

Apenas la semana pasada, Trump dijo en un evento en Florida después de haber sido imputado por presuntos pagos ilegales a una estrella de películas para adultos que el mundo está cerca de una Tercera Guerra Mundial.

«Amenazas abiertas de varios países de usar armas nucleares —algo nunca mencionado o debatido por ningún país durante la administración Trump— bien pudieran derivar, durante el liderazgo de la Administración Biden, a una Tercera Guerra nuclear total», afirmó el exmandatario estadounidense en un discurso ante seguidores en Mar-a-Lago.

«Puede pasar. No estamos muy lejos de que eso suceda», añadió Trump.

El expresidente ha criticado en diversas ocasiones lo que considera son errores estratégicos de la Administración Biden en política exterior.

En días recientes, el magnate criticó duramente al presidente Biden, luego de que se diera a conocer un informe de la Administración actual, en la que se culpa al Gobierno de Trump de la desastrosa retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021, que terminó con el país asiático sumido en una crisis política, económica y social.

En otras ocasiones Trump ha señalado que los errores en la política exterior de Biden de alguna manera derivaron en el conflicto en Ucrania, del que ha dicho que no hubiera sucedido si él fuera presidente.

El republicano también ha criticado el envío de tanques a Ucrania desde el Departamento de Defensa estadounidense y ha dicho que la ayuda militar a ese país europeo está matando a mucha gente.

Fuente Sputnik

Seguir leyendo