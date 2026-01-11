“Estamos rodeados de sionistas israelíes”: La denuncia desde Epuyén en medio de los incendios de la Patagonia Argentina

La Patagonia Argentina en llamas: Las denuncias sobre la presencia de agentes sionistas y una histórica alerta Mapuche

Fuego en el sur argentino: denuncias sobre intereses sionistas y un alerta mapuche que cobra fuerza.

Mientras devastadores incendios consumen la Patagonia argentina, una polémica de gran complejidad resurge con fuerza. En las redes sociales y entre algunas comunidades, se multiplican las denuncias que apuntan a una supuesta intencionalidad y a oscuros intereses vinculados al sionismo detrás del fuego.

Estas acusaciones, que mezclan el desastre ambiental con el conflicto geopolítico, han encontrado un terreno abonado por años de advertencias de comunidades mapuche y por un reciente cambio en la legislación de tierras del gobierno de Javier Milei. De esta forma, se indaga en tres pilares de esta controversia: las denuncias actuales, la respuesta de grupos pro sionistas argentinos que las tachan de antisemitas, y la histórica preocupación de los pueblos originarios.

La polémica actual: acusaciones y respuesta

El epicentro de la controversia se encuentra en las redes sociales. Un video ampliamente viralizado en Argentina y replicado por el medio chileno El Ciudadano en Instagram resume la acusación central: «Denuncian que los incendios en la #Patagonia han sido provocados por personas de Israel. Denuncian intereses creados tras los incendios».

El comunicador Daniel Mayakovski fue más lejos en una publicación, estableciendo una línea de tiempo explosiva: «El 9 de diciembre de 2025, el criminal fascista de Milei anunció que los extranjeros (incluidos sionistas) pueden comprar tierras argentinas y construir en ellas después de incendios. Apenas un mes después, la Patagonia ardió… Este siervo de los sionistas de Milei quiere acelerar el llamado ‘Plan Andinia’ de Theodor Herzl en tiempo récord».

El 9 de diciembre de 2025, el criminal fascista de Milei anunció que los extranjeros (incluidos sionistas) pueden comprar tierras argentinas y construir en ellas después de incendios.



Apenas un mes después, la Patagonia ardió, encontrándose acelerantes y granadas militares en el… pic.twitter.com/USdGMCQwM4 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 11, 2026

La mención al «Plan Andinia» es clave. Se trata de una teoría conspirativa, que sugiere la existencia de un plan sionista para crear un segundo estado judío en la Patagonia, aprovechando su baja densidad demográfica. Esta teoría, aunque marginal, ha circulado por décadas en ciertos ámbitos en el Cono Sur.

Frente a estas acusaciones, la respuesta de grupos pro sionistas no se dejó esperar. La organización Meretz Argentina salió al cruce en sus redes sociales, calificando estas narrativas como peligrosas y discriminatorias. En un comunicado, señalaron: «No te dejes manipular por teorías conspirativas que esconden las causas reales de los problemas ambientales de nuestro país. No recurras al chivo expiatorio más antiguo de la humanidad: a los judíos o, como se estila ahora, ‘el sionismo'». Con esta declaración, Meretz enmarca las denuncias no como una crítica política legítima, sino como un discurso de odio antisemita, actualizando el viejo estereotipo del «judío conspirador» para atacar ahora al «sionismo».

No te dejes manipular por teorías conspirativas que esconden las causas reales de los problemas ambientales de nuestro país. No recurras al chivo expiatorio más antiguo de la humanidad: a los judíos o, como se estila ahora, "el sionismo".

Te dejamos información sobre cómo ayudar… pic.twitter.com/JYJKcYlMN7 — Meretz Argentina (@MeretzArgentina) January 11, 2026

La profundidad del conflicto sionista:

Para comprender la carga política de estas acusaciones, es esencial diferenciar entre judaísmo, sionismo y antisionismo. Múltiples intelectuales y analistas, como el periodista Pablo Jofré Leal, autor del libro «Sionismo: la ideología que extermina«, insisten en esta distinción. Jofré Leal argumenta que «el antisionismo no se opone al judaísmo, sino a la ideología que sustenta la colonización del territorio palestino». Desde esta perspectiva, criticar al sionismo sería criticar un proyecto nacionalista y colonial, no una religión.

El autor cita a figuras históricas israelíes para definir el carácter del sionismo que él analiza. Recupera palabras de David Ben-Gurión: «Debemos expulsar a los palestinos y tomar sus lugares… utilizar el terror, el asesinato, la intimidación»; o de Golda Meir: «¿Cómo nos piden que nos retiremos de los Territorios Ocupados? Si allí no vive nadie». Para Jofré Leal, «el sionismo tiene objetivos globales» y su influencia se ejerce a través de «grupos de influencia y sus representaciones diplomáticas» en países como Chile y, se infiere, Argentina.

Una línea de pensamiento más radical, expresada en la columna «Judaísmo traicionado: el antisemitismo sionista en el capitalismo neocolonial israelí« de David Pavón Cuéllar, va más allá. Plantea que el sionismo no solo es ajeno al judaísmo, sino su «enemigo». Argumenta que «el judaísmo está siendo degradado y amenazado por el capitalismo» que encarna el sionismo israelí, y que los verdaderos herederos del espíritu judío de resistencia y justicia podrían encontrarse hoy entre el «pueblo palestino».

Esta postura, compartida por algunos grupos judíos ultraortodoxos antisionistas como Neturei Karta, busca desligar por completo la identidad religiosa de la empresa política.

Dicha controversia, también ha sido analizado por El Ciudadano en el programa con Javier Pineda: PodCaspitalismo, titulado: ¿Cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo?

Cabe consignar que en el mundo, hay miles de judíos contrarios al sionismo que controla al Estado de Israel y que se han manifestado contra el genocidio en Gaza y por la defensa del pueblo palestino y su territorio.

La alerta histórica: Comunidades Mapuche y la presencia Israelí en la Patagonia

El tercer y crucial pilar de esta historia son las denuncias de larga data de las comunidades mapuche. Ya en enero de 2018, la dirigenta Moira Millán denunció en un reportaje de HispanTV la presencia de soldados israelíes en la Patagonia, realidad que también se viene señalando en la Patagonia de Chile en los últimos años.

Millán afirmó: «Hace años venimos viendo a los soldados asesinos que vienen a descansar a nuestros territorios, después de masacrar al pueblo palestino», describiendo actitudes violentas y de perturbación.

Estas comunidades no solo alertaban sobre la presencia militar, sino sobre un proyecto de largo alcance. En la misma nota, Marta Berreta, de la comunidad de Los Toldos, advertía: «Hace mucho tiempo que los mapuche venimos denunciando la presencia sionista en la Patagonia. Le pedimos al pueblo argentino que abra los ojos… Acá no van a dejar a nadie con territorio, porque lo están vendiendo y extranjerizando». Moira Millán, por su parte, hablaba de la configuración de «estados feudales pos modernos, estados dentro de un estado», en alusión a los grandes latifundios.

Hoy, con los incendios devastando la región, esos testimonios antiguos cobran un nuevo y dramático sentido.

Un nuevo testimonio difundido en redes, expresa la desolación e impotencia: «Ya no estamos sorprendidos, sabemos quiénes provocan los incendios y los motivos, lo hacen en nuestra cara porque tienen al poder de su lado».

"Ya no estamos sorprendidos, sabemos quienes provocan los incendios y los motivos, lo hacen en nuestra cara porque tienen al poder de su lado".

Desolación e impotencia total ante los incendios en la Patagonia Argentina. pic.twitter.com/gBflS0OzXN — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) January 11, 2026

También, la cuenta @ArrepentidosLLA publicaba el siguiente registro: “Este testimonio es devastador. Una vecina del lugar que traslada cosas para los brigadistas se quiebra en vivo mientras habla de cómo el gobierno está incendiando a propósito la Patagonia para vender las tierras”