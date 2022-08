Este 13 de agosto se publicarán las mesas y locales de votación para el Plebiscito de Salida

Presidente del Servel adelanta detalles sobre vocales y locales de votación para plebiscito.

Ver también otras fechas importantes para el electorado

El 13 de agosto se harán públicas las mesas receptoras de sufragios y locales de votación donde deberá asistir el electorado para cumplir con su voto obligatorio en el Plebiscito Constitucional el 4 de septiembre.

A partir de ese día, cada ciudadano y ciudadana podrá revisar en la consulta de datos electorales de la web de Servel estos antecedentes y anotarlos para tenerlos presentes el 4 de septiembre, día en que acuda a ejercer su derecho a sufragio.

Ese mismo día también se conocerá el listado de los electores designados como Vocales de Mesa por las Juntas Electorales los que, en caso de necesidad, tendrán un plazo de tres días para presentar sus excusas ante esos organismos.

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, adelantó a Radio ADN, que “los vocales en el fondo van a ser los mismos del año pasado, porque su nombramiento dura cuatro años. Esta es una elección extraordinaria, por así decir, entonces no hay una nueva designación, solo reemplazos”.



Indicó al medio que “los vocales tienen desde el martes 16 hasta el 20 de agosto para excusarse ante la Junta Electoral y es un trámite que se puede hacer online y ahí tienen que dar sus fundamentos. Si la excusa es aceptada por la junta, la persona queda liberada y se busca un reemplazante”.



“Lo más importante es que se va a publicar el local y la mesa de votación. Las mesas van a cambiar todas, se vuelven a enumerar, esas mesas que tenía la letra V y M tienen una nueva enumeración y las personas dentro de un local están asignadas en orden alfabético”, detalló a ADN.



Además, “el local de votación es muy probable que cambie, especialmente en los sectores urbanos. Esto es para mejor, buscar un nuevo local es porque lo más problema es que sea uno cercano al domicilio, no necesariamente el más cercano, pero a gran parte de los electores los hemos asignado cercano al domicilio”.



Sobre el voto obligatorio, Tagle expresó que “las personas tienen causales de excusa, pero todas las excusas se deben presentar en el Juzgado de Policía Local cuando la persona sea citada”.

“A Carabineros pueden ir las personas que están a más de 200 kilómetros a dejar constancia que están en ese lugar. Por ejemplo, yo voy a la comisaría de Talca y me dan una constancia que yo estaba en Talca ese día y eso me sirve después para cuando sea citado al juzgado. Pero el solo ir a Carabineros no es excusa”, explicó al medio.

Otras fechas importantes para el electorado según SERVEL:

16 al 18 de agosto : Comienza el plazo para presentar excusas ante Juntas Electorales para Vocal de Mesa y miembros de Colegio Escrutador.

20 de agosto : Publican nóminas de vocales reemplazantes para Mesas Receptoras de Sufragios y miembros de Colegios Escrutadores.

20 de agosto : Vence plazo para divulgar resultados de encuestas.

30 de agosto : Servicio Electoral publica en diarios, el facsímil de la cédula de votación.

1 de septiembre : Término de todo tipo de propaganda electoral, información electoral de utilidad para la ciudadanía y la franja gratuita de propaganda.

3 de septiembre : A las 15:00 horas, los vocales de Mesas Receptoras designados, se reúnen para constituir sus mesas de sufragio.

4 de septiembre : Plebiscito Constitucional.

Conozca el cronograma en detalle del Plebiscito Constitucional aquí