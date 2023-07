Estrategia del litio y reunión con Pueblos Indígenas: Presidente Boric arribó a Calama en medio de polémica con Consejo Atacameño

Presidente Boric llegó a Calama por Estrategia Nacional del Litio y Pueblos Indígenas

Este viernes arribó al Aeródromo El Loa de Calama el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Minería, Marcela Hernando y la comitiva presidencial, para reunirse con comunidades indígenas por la Estrategia Nacional del Litio.

De acuerdo a trascendidos de prensa, el mandatario sostendría una reunión con representantes de comunidades y organizaciones El encuentro consideraba una participación con representantes de comunidades kolla, Quechua, Aymara y LikanAntai, sin embargo, la convocatoria no ha estado exenta de polémicas, ante reciente pronunciamiento del Consejo de Pueblos Atacameños.

De acuerdo a un comunicado en horas de la noche del jueves 29 de junio, desde el Consejo Atacameño se señaló que el día 23 de junio sostuvieron una reunión con la avanzada presidencial en San Pedro de Atacama, donde les informaron sobre un diálogo directo entre el Mandatario con la organización para el presente día (30 de junio), tiempo que, según el relato, sería “suficiente para atender a las diversas realidades, conflictos y dificultades que comprende la extracción del litio para la cuenca del Salar de Atacama”.

Pese a esto, detallaron que no se les informó que en la instancia asistirán invitados por el propio Gobierno, tanto al pueblo Aymara, Collas y comunidades de Alto Loa, lo que suma más de 48 organizaciones indígenas, “esto no fue debidamente informado, razón que las comunidades que integran el Consejo de Pueblos hemos decidido no participar de esta instancia, esto debido principalmente a que las comunidades de los pueblos originarios del norte deben tener sus propios diálogos y tiempos con el Presidente de la República”.

Las comunidades articuladas en el Consejo de Pueblos Atacameños, indicaron que la estrategia nacional del litio y la relevancia que tiene para el país, requiere de diálogos directos con las comunidades en sus respectivos territorios, conforme a los que establecería los principios en el Convenio 169 de la OIT.

Es por esto, que hicieron un llamado al presidente para que pueda “tomarse el tiempo suficiente de atender a las comunidades del Pueblo Colla, pero en sus territorios, no es lo mismo el Salar de Maricunga con el Salar de Atacama, las necesidades son distintas, de igual forma con el Pueblo Aymara y con las comunidades emplazadas en Alto Loa”.

Apuntan también, a que en 3 horas es imposible atender a las necesidades y la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios del norte, “si su Excelencia se allanó a dialogar directamente con la organización, esperábamos que este primer hito se concretara en esos términos”.

Finalmente, debido a todo lo indicado anteriormente, por respeto a los territorios y a las comunidades originarias del norte, anunciaron que se restarán de este encuentro.

Hasta el momento, se desconoce mayores detalles sobre la reunión que sostiene el mandatario con comunidades indígenas en San Pedro de Atacama.

