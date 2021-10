Estrellas de la NBA perderán más contratos multimillonarios esta temporada si no se vacunan contra el covid-19

Los jugadores de baloncesto Kyrie Irving (Brooklyn Nets) y Andrew Wiggins (Golden State Warriores), estrellas de la NBA, perderán más de 15 millones de dólares cada uno esta temporada si no se vacunan contra el covid-19.

Las autoridades de las ciudades de Nueva York y San Francisco, donde se encuentran los pabellones de sus respectivos equipos, recientemente emitieron sendos decretos que obligan a los jugadores a estar inoculados contra la nueva enfermedad para poder disputar partidos.

Paralelamente, la National Basketball Association, que no ha hecho obligatorio que los jugadores estén vacunados, ha anunciado que los baloncestistas que no se hayan inoculado contra el coronavirus no cobrarán por aquellos partidos que se pierdan por esta razón.

Como es habitual, en la presente campaña cada equipo jugará un total de 82 partidos, la mitad de ellos como local. Esto significa que dichos jugadores de baloncesto se perderían los 41 encuentros que sus respectivas franquicias tienen previsto jugar en casa.

En el caso de Irving, a quien los medios estadounidenses atribuyen haber contactado con cuentas en las redes sociales que promueven el rechazo hacia la vacunación, dejaría de ganar unos 17,5 millones de dólares por perderse los partidos con los Nets.

Wiggins, por su parte, que está empeñado en no ser inoculado a pesar de que va en contra de los deseos de los Warriors, perdería alrededor de 15,8 millones de dólares por la imposibilidad de disputar la mitad de partidos de esta temporada.

Este martes LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, confirmó que está inmunizado con un fármaco anticovid-19 pese a que, inicialmente, tenía una actitud incrédula hacia las vacunas. El deportista relató que, tras investigar el tema, su familia y él optaron por vacunarse.

