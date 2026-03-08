Estrenan documental de Zoila Quintremil Quintrel, la primera candidata mapuche al parlamento: la historia de una mujer pionera

Documental rescata la historia de Zoila Quintremil Quintrel (1915-1978), primera mujer mapuche en postularse al Parlamento por Cautín en 1953. Profesora y directora de escuela, impulsó la educación femenina como herramienta de autonomía. Con material inédito y testimonios, la obra visibiliza su legado pionero y las tensiones de su época.

Estrenan documental de Zoila Quintremil Quintrel, la primera candidata mapuche al parlamento: la historia de una mujer pionera
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Zoila Quintremil Quintrel, la primera mujer mapuche candidata al parlamento, llega a documental biográfico

Con documentación, fotografías y testimonios inéditos, se estrenó el primer documental que reconstruye la vida y el legado de Zoila Quintremil Quintrel (1915-1978). Oriunda de Rulo Mapu, en la provincia de Cautín, hizo historia al convertirse en 1953 en la primera mujer mapuche en postularse al Parlamento, marcando un hito en la representación política indígena en Chile.

Ver también / “Mientras exista una mujer indígena defendiendo su territorio, la historia de nuestros pueblos seguirá viva”: Red de Mujeres Mapuche

El hito fue destacado por la revista Minga Ancestral, señalando: “Profesora normalista y directora de la Escuela Vocacional 24 —actualmente Escuela Vocacional de Nueva Imperial—, Quintremil dedicó su vida a la educación de niñas mapuche”.

Destaca la publicación que estaba convencida de que la enseñanza era una herramienta de transformación social, impulsó la formación en oficios como vía para entregar autonomía económica sin desarraigo cultural. «Creía que la educación era el camino para defender derechos sin perder las raíces», recuerdan quienes la conocieron.

Su candidatura parlamentaria de 1953, estuvo marcada por una considerable avanzada para romper los moldes de la época: «Postulo al Parlamento porque interpreto el sentir de los modestos campesinos y de mi raza araucana, quienes ven en mí la expresión de lucha honrada y capaz de defender con valentía sus sagrados derechos a una vida mejor».

La producción audiovisual evita la épica y el sentimentalismo, y en cambio ilumina tanto una biografía excepcional como las fisuras de una mujer encarnada en su tiempo, abriendo interrogantes sobre los límites y posibilidades de la representación mapuche femenina en la época.

Producido por la Sección Regional de La Araucanía de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, el documental ya está disponible de forma gratuita para todo público.

El documental sobre Zoila Quintremil Quintrel ya se encuentra disponible en YouTube, a través del siguiente enlace:

