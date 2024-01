Estudiaba en Tik Tok: La historia de Mariana y Javiera para obtener puntaje nacional en la PAES

El pasado martes, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, dio los resultados del proceso de admisión 2024.

Mariana Cisternas, fue puntaje nacional en Matemáticas 1, mientras que Javiera Ramírez, fue puntaje nacional por Trayectoria Educativa, y ambas estudiaron en contexto de pandemia del COVID-19. Respecto a esto, Mariana comentó que ella no prestaba atención en clases en primero y segundo medio: “A mí me cuesta mucho concentrarme cuando es en pantalla -online-, entonces, no presté atención y me quedé sin esa materia”.

Por lo mismo, en tercero medio, tuvo que comenzar de inmediato a concentrarse, y que de hecho, tomó un preuniversitario que no le sirvió, pero que en cuarto medio si.

En tanto, Javiera contó que el periodo de pandemia si le sirvió, y que de hecho, no le costó estudiar sola, puesto que lo habría hecho desde pequeña. Es bajo ese sentido, que comenzó a ver videos de métodos de estudios y aprendizaje por medio de Tiktok, mencionando que: «si uno busca, va a encontrar».

Frente a esto, destaca el proceso que tuvieron ambas para preparar la PAES 2023, destacando la necesidad de igualar las oportunidades educativas en el país.