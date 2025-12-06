Estudiantes de 3° Básico del Colegio Latino Cordillera escriben Cartas al Director de El Ciudadano sobre Palestina, derechos de la infancia, medioambiente, derechos de los animales, entre otros temas

En el marco de la asignatura de lenguaje con la profesora Javiera Palma, las y los estudiantes de 3° Básico del Colegio Latino Cordillera escribieron cartas al director de El Ciudadano con sus opiniones sobre temas relevantes para cada uno de ellos/as: Palestina, derechos de la infancia, medioambiente, animales, entre otros temas, los cuales son publicados en esta nota.

Guerra palestina: No

Señor director:

Me da mucha pena que todos los niños estén muriendo por fatiga y metralletas en Palestina. ayudemos a Palestina a sobrevivir, los niños están muriendo cada dia más. Salgamos a protestar.

Se despide atentamente, Alicia.

estudiante de 3° básico del colegio Latino Cordillera.

No golpeen a los menores

Señor director:

Escribo porque me preocupa que muchos adultos no respetan los derechos de los niños. por ejemplo en Palestina no los respetan, los estadounidenses atacan a todos. Hay un estudio que dice que el 50% de los niños son golpeados por sus adultos responsables, por eso me gustaría hacer algo por esos niños para que no les peguen.

se despide atentamente, Vanessa.

Estudiante de 3 básico , colegio Latino Cordillera.

Microplásticos mundiales

Señor director:

Los microplásticos están en todas partes. en tu sangre,en los animales. han llegado a estar en la boca de pingüinos y animales marinos. El pobre planeta está más lleno de lo que crees. Investigaciones han llegado a revelar que más del 83% del océano está contaminado. El impacto en los ecosistemas es tremendamente grande. Se han llegado a encontrar inocentes peces muertos a orillas del río y contaminados, para variar. Además de conejos y otros animales.

La forma en la que llegan los microplásticos a los mares, lagos y desgraciados pingüinos, es esta: Cuando la gente bota (por ejemplo) basura a la orilla de la playa, la marea los arrastra hasta el mar por las olas. Luego de ser abatidos por el océano, llega a un punto en el que el mar se calma, dejando así a las botellas de plástico expuestas a la fuerte radiación solar. Pequeños pedacitos se van desprendiendo de esta y esa agua contaminada es la que va a parar a nuestras bocas.

Todo esto está pasando por culpa del plástico que se genera ¡cuidemos nuestro planeta! no compres en el mall, no pidas comida rápida y sobre todo ¡no tires basura al mar!

Nicolas, tercero básico colegio Latino Cordillera.

El territorio de Palestina

Señor director:

Estoy muy enojada Este mes descubrí que en algunos mapas en la parte perteneciente a Palestina está ocupada como si fuera Israel y eso es injusto porque los niños/as de palestina no pueden acusar sobre ellos porque está todo destrozado y no tienen ni un mísero pan. Solo tienen familiares muertos y ellos están heridos.

Es por esto que debería haber un día al mes que cierren las escuelas y los trabajos y haya marchas y no compremos ni usemos Spotify, Coca cola , Papa Johns y Mc Donalds. Esas marcas pagan las bombas para Israel y Estados Unidos las cuales llegan a Palestina .

Atentamente, Maite estudiante del 3 básico del colegio Latino Cordillera

Los extranjeros no se van

Señor director:

Yo opino que José Antonio Kast, uno de los candidatos presidenciales, está muy equivocado. Los extranjeros tienen terror a venir a Chile. José Antonio Kast no los va a ayudar, solo los va a echar. Tampoco les dará un vuelo de vuelta, solo los va a echar y que se las arreglen para regresar. Por eso concluyo que no está correcto.

Atentamente, Milagros de 3° básico del Colegio Latino Cordillera.

¡Respeten nuestros derechos!

Señor director:

Yo opino que los derechos de los niños se deberían respetar en todos los espacios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, como adultos o ancianos, no respetan nuestros derechos o hasta a nosotros mismos. Además me gustaría aclarar una cosa: No somos muñecos.

Los adultos se creen superiores a nosotros, pero yo creo que estamos en el mismo rango o nivel, o por lo menos, así debería ser. En un mundo en donde los mayores mandan en todo, es un adiós a la imaginación, a todo lo que nos gusta.

Si no se respetan nuestros derechos, dejaríamos de ser personas. Seríamos como decoración o algo peor.

Lautaro, 3° Taruca, Colegio Latino Cordillera.

¡No al maltrato animal!

Señor director:

Estoy muy triste porque maltratan y cazan a los animales. Los traficantes de animales los maltratan y matan lo cual hace que se extingan. Yo opino que eso está mal porque ellos tienen derecho a vivir. Mis argumentos son: Para que haya más vida y para que no se extingan tan rápido. Yo concluyo que esto está mal.

Atentamente, Emiliano O.

3° básico del Colegio Latino Cordillera.

Piensa en los perros.

Señor director:

Hay muchos perros que están en la calle, por eso creo que debemos poner platos de comida afuera de los colegios.

Se despide, Simon.

3° básico, Colegio Latino Cordillera.