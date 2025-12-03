Estudiantes de la UC aprueban comisión para revisar convenios con universidades israelíes

El Consejo de Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, compuesto por alrededor de 100 consejeros representantes de distintos territorios, aprobó una moción para que la universidad indague en sus relaciones institucionales con universidades de Israel.

La propuesta, impulsada por la Organización Solidaria con Palestina (OSP UC), plantea formar una comisión de especialistas que revise a fondo si las instituciones israelíes con las que la UC tiene convenios están involucradas o vinculadas a vulneraciones de derechos humanos. Con ese informe en mano, la decisión final sobre continuar o dar por finalizados esos acuerdos quedará en manos de la Rectoría.

Tarek Sarras, coordinador de la Organización Solidaria con Palestina, señaló que este día marca un hito para la UC y que la agrupación decidió llevar esta propuesta al Consejo de Representantes con el fin de impulsar mayor coherencia ética en los vínculos institucionales de la universidad.

“Esta comisión evaluará si las universidades israelíes con las que la UC mantiene convenios están involucradas en violaciones a los derechos humanos o en la promoción del régimen de apartheid contra Palestina”, señaló Sarras.

La iniciativa recibió un respaldo amplio y poco habitual, sumando votos de diversas corrientes del mundo político estudiantil. Así, el resultado se transforma en un importante precedente para la universidad, abriendo un proceso institucional de revisión de ética de los convenios internacionales, en línea con los valores que la Universidad Católica declara y con el respeto a los derechos humanos.

Desde la Organización Solidaria con Palestina, su coordinadora, Valentina Sabag, señaló: “La Universidad Católica tiene el deber ético y moral de investigar a estas instituciones y poner término a los convenios en caso de que se compruebe su involucramiento en violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional”.

Por otro lado, la OSP UC indicó que este hito marca un avance importante en la conciencia política de las y los estudiantes.

Maisa Misleh, coordinadora de la Organización Solidaria con Palestina, enfatizó en que este hecho representa un importante avance en la conciencia de la juventud política universitaria:

“Hace dos meses, todos los movimientos reconocieron que Israel comete un genocidio en Gaza, y hoy podemos decir que, desde la izquierda a la derecha, de manera completa y transversal, han aprobado la creación de esta comisión investigadora”, indicó.

Por otro lado, la presidenta de FEUC, Martina Matus, señaló: “los estudiantes no nos podemos quedar ajenos al sufrimiento del pueblo palestino, debemos tomar acciones concretas desde nuestros espacios universitarios para promover la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional”.

Desde la organización enfatizaron que confían en que el recién asumido rector, Juan Carlos de la Llera, actúe con altura ética, considere la voz del estudiantado y esté dispuesto a recibirlos para dialogar sobre los pasos que vienen.