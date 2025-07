Estudio científico alerta creciente resistencia del piojo del salmón a antiparasitarios en la industria acuícola

Piojo del salmón muestra creciente resistencia a antiparasitarios según estudio científico

Un reciente estudio científico reveló el preocupante aumento en la resistencia del Caligus rogercresseyi, comúnmente conocido como piojo del salmón, al antiparasitario azametifos, utilizado por la industria salmonera.

El hallazgo hace parte del octavo ciclo del programa Determinación y monitoreo de la resistencia de Caligus rogercresseyi a antiparasitarios aplicados en la salmonicultura nacional 2024 -2025 , cuya investigación vinculada al Instituto del Fomento Pesquero (IFOP), viene realizándose desde el año 2017. Ver: Proyectos Vigentes | IFOP ::: 60 Años de investigación en Pesca y Acuicultura

Los resultados del estudio fueron datos a conocer por el doctor Jaiber Solano, investigador principal del IFOP, en un taller de difusión virtual de los programas permanentes de Asesoría para la Investigación en Pesca y Acuicultura (ASIPA) 2024, destacó recientemente Radio Biobío.

De acuerdo a lo encontrado por el programa la susceptibilidad del Caligus rogercresseyi al azametifos, insecticida más común usado en el cultivo extensivo de salmón, fue del 66,7% con la dosis terapéutica.

Por su parte, destaca el medio radial, al evaluar la concentración efectiva del azametifos, que es la concentración del fármaco necesaria para acabar con el 50% de los parásitos, esta ha aumentado un 37,1 %, incrementándose a lo largo del tiempo.

De los fármacos que se utilizan, el azametifos demostró el mayor porcentaje de no susceptibilidad del piojo de mar con un 33%; seguidamente se encuentran la tametrina, con un 22,1% de no susceptibilidad, y la cipermetrina, con un 6,4%.

La cipermetrina hasta ahora es el fármaco con mayor cantidad de poblaciones de piojo de mar susceptibles, ya que afecta al 80% o más de los piojos de mar, consigna Biobío.

Para la industria salmonera el Caligus rogercresseyi o “piojo de mar”, representan una amenaza a sus intereses comerciales en tanto el parásito que se adhiere la piel del pez, generando lesiones que deterioran su bienestar, producen estrés, incrementan el riesgo de infecciones secundarias y en casos extremos la muerte, afectando su valor comercial.

Por esta razón para combatirlo, las salmoneras han recurrido históricamente al uso de químicos antiparasitarios, que como demuestra el estudio de IFOP vienen perdiendo eficacia debido a la creciente resistencia desarrollada por el parásito; situación que no solo alerta sobre el problema biológico, sino que pone de manifiesto las prácticas contaminantes de la industria salmonera en pro de sus intereses económicos, lo que afecto los ecosistemas marinos, la pervivencia de otras especies y las prácticas culturales entorno al mar.

En lo que refiere al uso de azametifos, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Los Lagos, Universidad Austral de Chile y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en relación a como este antiparasitario interactúa con la temperatura del agua y afecta la salud de las ostras chilenas, evidenció que “…el pesticida azametifos, debido a su falta de especificidad y amplio espectro de acción, podría afectar potencialmente a muchas otras especies no objetivo”. Ver estudio: The Interactive Effects of the Anti-Sea Lice Pesticide Azamethiphos and Temperature on Oxidative Damage and Antioxidant Responses in the Oyster Ostrea chilensis

Alternativas de uso no farmacológico

Durante la conversación, el dr. Solano también hizo referencia a los resultados de bioensayos que evaluaron la susceptibilidad del piojo de mar frente a tratamientos no farmacológicos, como el peróxido de hidrógeno, el Lyptus Plus y agua dulce.

El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) ha mostrado un aumento de la concentración efectiva desde el 2022, pero estadísticamente no se considera un valor significativo, indica Radio Biobío.

En lo que refiere al extracto vegetal de Lyptus Plus, los bioensayos realizados han demostrado una efectividad del del 93,3% en el uso de un 100% de dosis terapéutica, consigna el medio.

Los tratamientos no farmacológicos, podrían representar estrategias de menor impacto ambiental a los ecosistemas por el uso excesivo de químicos, razón por la cual se sigue profundizando en su estudio.