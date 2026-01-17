Estudio clínico en Chile determina: “Tres de cada cuatro pacientes llegan a la consulta médica influidos por algoritmos”

“Tres de cada cuatro pacientes llegan hoy a la consulta médica influidos por algoritmos”, según estudio clínico

Resultados preliminares de un estudio clínico —presentados como adelanto de investigación— muestran que la mediación algorítmica ya opera como un factor estructural en la relación médico–paciente. Los resultados finales serán enviados a The Lancet Digital Health.

Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, un equipo de investigadores levantó resultados preliminares en contexto clínico real a partir de la evaluación de 207 pacientes adultos atendidos en la Clínica Alemana de Valdivia. Se trata de un adelanto de investigación: el análisis definitivo y la totalidad de los resultados se encuentran en desarrollo y serán enviados para evaluación editorial a The Lancet Digital Health.

Los datos no provienen de encuestas en línea ni de simulaciones académicas. Fueron recogidos en box médico, inmediatamente después de la consulta, con consentimiento informado y bajo resguardo ético, en pacientes que consultaron por enfermedades crónicas, controles preventivos y morbilidad general.

El estudio es liderado por el Miguel Ángel Carrasco García, médico e investigador, junto a la Ana María Castillo Hinojosa (Universidad Internacional de Cataluña), el Rodrigo Browne, la Carola Neira Mellado y la Bárbara Klett (Universidad Austral de Chile).

Este adelanto de resultados fue expuesto públicamente en enero de 2026 en el webinar internacional “Desafíos de la comunicación de salud en tiempos de desinformación, IA y algoritmos”, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del Diplomado en Comunicación Estratégica en Salud. La presentación tuvo como objetivo abrir discusión académica sobre un fenómeno emergente, no cerrar conclusiones definitivas.

Los datos preliminares

Aun en esta fase exploratoria, los resultados muestran patrones consistentes:

• 55% de los pacientes se ubicó en mediación algorítmica disruptiva. En términos operativos, más de la mitad de quienes consultan llega con interpretaciones y decisiones clínicas previamente configuradas por información obtenida en buscadores, redes sociales o sistemas de inteligencia artificial, utilizando la consulta médica principalmente como instancia de ratificación.

• 20% de la muestra presentó loop patológico algorítmico en salud (LOPAS). En este grupo se observa un desplazamiento sostenido de la autoridad clínica hacia fuentes digitales, con impacto directo en la conducta terapéutica. Aquí, la información algorítmica no complementa: organiza la decisión clínica.

• Solo 25% de los pacientes mantuvo una confianza predominante en la autoridad médica, utilizando la información digital de forma secundaria y sin interferencia relevante en la relación clínica.

Leídos en conjunto, estos resultados preliminares indican que tres de cada cuatro pacientes llegan hoy a la consulta con algún grado de mediación algorítmica clínicamente relevante.

Un problema estructural, no conductual

El estudio no atribuye el fenómeno a un “mal uso” individual de internet. Lo que emerge es un cambio estructural en la secuencia de la atención en salud: la primera etapa del proceso clínico ocurre fuera del sistema sanitario, en plataformas algorítmicas que no operan bajo criterios clínicos, regulatorios ni éticos propios de la medicina.

En la práctica, el médico ya no define el marco inicial del problema. Debe intervenir sobre una narrativa previamente instalada, producida por sistemas diseñados para maximizar interacción y permanencia, no para garantizar calidad clínica.

Lo que el sistema aún no mide

En Chile, ni el Ministerio de Salud ni los organismos reguladores han incorporado indicadores sistemáticos para evaluar mediación algorítmica en salud, pese a su potencial impacto en adherencia terapéutica, sobreuso de prestaciones, judicialización y erosión de la confianza institucional.

Este adelanto de investigación no propone prohibiciones ni soluciones simplistas. Expone un vacío.

El sistema de salud sigue operando como si la consulta comenzara cuando el paciente entra a la sala.

Los datos preliminares indican otra cosa: hoy, la consulta comienza cuando el paciente abre el teléfono.