Etcheberry dejará dirección del SII el 22 de julio tras escándalo contribuciones: Gobierno solicitó su salida

Gobierno solicita renuncia de director del SII tras polémica por contribuciones

El Ministerio de Hacienda confirmó este viernes, mediante un comunicado, la solicitud de renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry Celhay, tras la controversia por el no pago de contribuciones de su propiedad en Paine.

Según el documento, publicado por 24 Horas de TVN, la decisión se basó en el análisis de las gestiones realizadas por Etcheberry para actualizar el avalúo fiscal de su casa y en la necesidad de «resguardar el buen funcionamiento del Servicio», en un contexto de tensión política. La salida será efectiva desde el martes 22 de julio, asumiendo como subrogante la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia Morales.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció la trayectoria de Etcheberry, destacando su «compromiso con el servicio público» y su labor en el fortalecimiento de la fiscalización tributaria. «Realizó una excelente gestión, mejorando la recaudación y combatiendo la evasión con herramientas de la Ley de Cumplimiento Tributario», afirmó. No obstante, calificó como «desafortunado» su alejamiento, aunque confió en que el SII mantendrá su «alto prestigio» bajo el liderazgo interino de Saravia.

“En pleno debate por el alto valor de las contribuciones y los reavalúos, nos llegó una denuncia que apunta directamente a una propiedad del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, quien precisamente se ha enfocado en fiscalizar y lograr una mayor la recaudación por la vía de este impuesto, que aporta importantes recursos al Estado y a los municipios”, consignó el origen del reportaje de 24 Horas de TVN Chile, que destapó el hecho.

24 Horas Reportajes: Director del SII no pagó contribuciones por casa no regularizada

Municipalidad de Paine rechaza responsabilidad

La polémica estalló luego de que 24 Horas revelara, vía Ley de Transparencia, que Etcheberry no había pagado contribuciones por su propiedad en Paine durante nueve años. El director del SII atribuyó el problema a la Municipalidad de Paine, acusándola de no actualizar el avalúo pese a sus solicitudes. «He hecho todo para regularizarla, pero el municipio no usó la información que les entregué hace nueve años», declaró a Radio Duna.

Sin embargo, fuentes municipales citadas aseguraron que la negativa a actualizar el avalúo se ajustó a la normativa vigente.

Mientras el Gobierno enfatizó que la renuncia busca preservar la institucionalidad del SII, el caso reavivó críticas sobre conflictos de interés en altos cargos públicos. Expertos tributarios consultados por dicho medio coincidieron en que el escándalo podría afectar la credibilidad del organismo, pese a los avances en fiscalización durante la gestión de Etcheberry.

El ministro Marcel aseguró que el equipo directivo del SII garantizará la continuidad operativa, aunque admitió que el episodio motivará un «fortalecimiento de las áreas de gestión».